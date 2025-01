Capitaine samedi soir, Corentin Tolisso a regretté que l'OL loupe encore le coche de remonter au classement. Toutefois, le milieu a noté un changement d'état d'esprit.

Comment vous sentez-vous après ce nul de l'OL contre Toulouse ?

Corentin Tolisso : On est un peu déçu parce qu'on voulait gagner. On savait déjà que la semaine dernière en gagnant, on recollait avec l'équipe qui était troisième. Là, on savait aussi que si on gagnait, on recollait à Monaco et qu'on se rapprochait encore plus de la troisième place. Donc un peu déçu de ne pas avoir gagné pour cet objectif. Et surtout aussi parce qu'on n'a pas su bien rebondir par rapport à mercredi et la faute professionnelle qu'on a faite. Après, l'attitude qu'on a eu aujourd'hui, c'était une bonne attitude. On a répondu présent dans les duels, on a été agressif. Pour moi, on manquait de lucidité dans l'avant-dernier et le dernier geste pour pouvoir marquer ce but. Mais il faut s'appuyer sur ce genre de choses et cet état d'esprit qu'on a eu pour continuer à avancer.

Qu'est-ce qui a manqué à l'OL ?

Comme je l'ai dit et c'est mon avis, la dernière passe, le dernier centre et la dernière frappe, ça manquait peut-être un peu de conviction et de précision. Je pense vraiment que c'est d'un point de vue technique. Techniquement, ça dépend que de nous de faire un bon centre, de mettre une bonne frappe.

"On voulait offrir la victoire aux supporters"

Est-il difficile de reprendre de la confiance dans cette période ?

C'est un peu compliqué. Surtout qu'on sait que si l'on gagne un match, deux matchs ou trois matchs d'affilée, la confiance est là. Elle vient toute seule et quand on commence un match, on est gonflé à bloc. Après, c'est sûr que quand on est dans une phase un peu moins bonne, c'est plus compliqué. Mais on va continuer à travailler. Il n'y a pas de secret, c'est la clé de la réussite. Il faut être fort aussi mentalement parce que ce qui s'est passé mercredi ça impacte tout le monde dans la tête.

C'est dur à dire, mais il faut passer à autre chose. C'est le passé, on ne peut pas revenir dessus. On est très déçu, croyez-moi, d'avoir perdu mercredi et d'avoir fauté comme ça face à Bourgoin. La volonté du groupe était de réagir samedi pour nos supporters parce qu'on voulait leur offrir cette victoire. On n'a pas pu le faire, le match est fini et je me projette déjà sur le prochain match et si on arrive à leur donner cette qualification en Europa League, ça serait un point positif.

Vous loupez une nouvelle occasion de vous rapprocher du podium...

C'est un peu pénible. Parce que déjà la semaine dernière et là encore cette semaine. Ça nous fait défaut parce qu'on avait vraiment l'occasion de vraiment recoller, d'être vraiment tout en haut. Donc c'est sûr que c'est une déception. Mais le championnat est encore très long, donc on a le temps de remonter et d'atteindre notre objectif qui est d'aller en Ligue des champions.

"Faire plus pour redevenir l'équipe de l'automne"

Vous avez eu une discussion avec les supporters. Que vous êtes vous dit ?

Ils nous ont demandé de pas lâcher et ils nous ont dit qu'ils étaient soudés avec nous. Je leur ai dit qu'on était dans une période un peu compliquée. Mais après, j'essaie de relativiser en parlant aux supporters même si c'est compliqué parce qu'ils avaient encore en tête la défaite de mercredi et je peux tout à fait les comprendre. Mais j'essayais de leur dire que l'OL était à deux points de la Ligue des champions et qu'on était quatrième en Europa League. Dans une saison, je pense qu'il y a des hauts et des bas. Il faut savoir reconnaître quand on est dans les bas. Là, on sait qu'on y est. Maintenant, il faut qu'on travaille encore plus et que chacun fasse plus personnellement pour pouvoir aider l'équipe pour ensuite que l'équipe redevienne ce qu'elle était au mois d'octobre, novembre et début décembre.