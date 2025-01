À l’issue du nul entre l’OL et Toulouse (0-0), une discussion a eu lieu au Virage Nord entre les supporters et certains joueurs dont Corentin Tolisso. Un échange pour réaffirmer le soutien à une formation dans le dur.

Le début d’année 2025 est compliqué pour l’OL. Avec une seule victoire contre Montpellier, la formation lyonnaise est dans le dur et continue à faire du surplace. Battue à Brest, elle n’a pas réussi à se racheter ce samedi face à Toulouse avec un nul (0-0) sans véritable saveur. Quatre points en trois matchs de Ligue 1 et une élimination en Coupe de France, le parcours est très loin de ce qu’on aurait pu imaginer durant l’automne et même il y a un mois quand les joueurs de Pierre Sage roulaient sur l’Eintracht Francfort en Ligue Europa.

L’OL est dans le creux de la vague et va désormais devoir se projeter sur un déplacement périlleux à Istanbul pour affronter Fenerbahçe. Avant ce match de Ligue Europa, les joueurs de l’OL ont eu une discussion avec les supporters du Virage Nord. Ces derniers, comme l’ensemble du stade, ont sifflé la pauvre prestation observée ce samedi.

"Un échange entre personnes qui ont le même souci"

Un échange de quelques minutes a eu lieu entre certains membres de ce virage et des joueurs comme Corentin Tolisso ou encore Rayan Cherki. Pierre Sage s’est aussi joint à la discussion qui a tourné autour de la déception de l’élimination en Coupe de France et de la période difficile que traverse l’équipe. "Les supporters sont un peu inquiets de la situation, donc on leur a dit qu'on avait subi la même humiliation qu'eux, a déclaré le coach en conférence de presse. Les joueurs se sont beaucoup parlés et on a vu des prémices de ces discussions. Ce n'est pas encore suffisant. Les supporters ont été très courtois, c'était un échange entre personnes qui ont le même souci et qui veulent que les choses qui évoluent."