À un mois du derby à Décines, les installations de l’AS Saint-Étienne ont été dégradées par des tags pro-OL dans la nuit de mardi à mercredi.

Décidément, l’actualité de l’OL tourne essentiellement autour de son supportérisme ces derniers jours. Avec la trêve internationale qui a débuté lundi, il n’y a pas grand-chose à se mettre sous la dent concernant le groupe de Pierre Sage et c’est malheureusement hors terrain que le club fait parler de lui. Il y a eu les affrontements post OL - Nantes dimanche après-midi et ce mercredi, nos confrères du Progrès rapportent que des inscriptions pro-OL ont vu le jour du côté de Saint-Étienne. La boutique et le stade de l’ASSE ont été dégradés par des tags. Si les auteurs n’ont pas été pris sur le fait, le club stéphanois va porter plainte et va demander les images de vidéosurveillance.

Un sticker des Bad Gones retrouvé

Sur la devanture de la boutique de l’ASSE, une inscription "Mort aux Verts", que l’on ne peut accepter même en temps de rivalité, a été découverte ce mercredi matin, surmontée d’un sticker des Bad Gones. Cela ne veut pas pour autant dire que le ou les auteurs des faits sont issus du groupe du virage nord d’où la volonté des dirigeants stéphanois d’avoir accès aux images. Du côté de Geoffroy-Guichard, les mots étaient bien moins forts avec de simples "Allez l’OL" et "69", qui ont depuis été effacés par les services techniques de l’ASSE. Le coup d’envoi du derby est donné à un mois de la confrontation au Parc OL.