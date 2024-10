En marge des affrontements qui se sont tenus virage nord dimanche, un individu avait été interpellé par les forces de police. Coupable d’avoir introduit un cutter au Parc OL, il est désormais interdit de stade.



Mardi soir, les Six Neuf Pirates ont cherché à démentir l’information selon laquelle l’individu ayant été arrêté dimanche après OL - Nantes appartenait à leur groupe. Quoi qu’il en soit, il ne devrait plus remettre les pieds au Parc OL de sitôt. En effet, une interdiction de stade lui aurait été signifiée. Non pas à cause des violences qui se sont tenues à la porte X du stade de Décines puisque son implication n’a pas encore été avérée. Toutefois, en cherchant à se débarrasser d’un cutter, l’individu de 21 ans avait été pris sur le fait par les forces de l'ordre et placé en garde à vue dimanche.

Relâché depuis, il a été reconnu coupable dans le cadre d’une mesure de composition pénale "introduction d’une arme dans une enceinte sportive". Pendant que l’enquête se poursuit pour retrouver d’autres auteurs de cette violence qui a fait deux blessés à la sortie du Parc OL, le jeune homme au cutter va devoir faire une croix sur les matchs à domicile de l’OL avec son interdiction de stade.