Abner (OL) va faire ses débuts avec le Brésil contre le Chili

À deux jours de l’opposition entre le Brésil et le Chili à Santiago, le sélectionneur brésilien a déjà annoncé qu’Abner sera titulaire.

Dans le foot actuel, les entraîneurs ont plutôt tendance à brouiller les cartes pour donner le moins d’informations possibles à l’adversaire. Et puis, il y a des techniciens comme Thiago Motta qui avait clairement donné son onze de départ avec la Juventus Turin il y a quelques jours et Dorival Junior depuis ce mercredi. Le sélectionneur du Brésil n’a pas fait de secret avant d’affronter le Chili en éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Interrogé sur sa composition d’équipe, il a indiqué qu’Abner et Igor Jesus seraient tous deux titulaires dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Ne pas prendre ce match comme un fardeau"

Convoqué pour la première fois avec la Seleçao, le latéral gauche de l’OL va donc gagner sa première cape dès son arrivée en sélection. "Abner et Igor débuteront le match. Je ne pense pas qu'ils doivent prendre cela comme un fardeau, comme un obstacle au-delà de la responsabilité naturelle de porter un maillot lourd comme celui de l'équipe nationale." Déjà dos au mur dans ces qualifications, Dorival Junior souhaite donc apporter du sang neuf et frais pour affronter les Chiliens.

Pour Abner, ce début de saison est un vrai rêve enchanté. Entre son arrivée à l’OL, ses premiers pas convaincants, sa première convocation et donc bientôt sa première sélection, le gaucher ne doit pas regretter d’avoir choisi de quitter le Real Betis. À lui d’être à la hauteur sous le maillot auriverde.