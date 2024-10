En marge de la victoire contre le FC Nantes, des incidents ont éclaté en tribunes entre supporters de l’OL. Un membre du groupe Six Neuf Pirates a reçu un coup de couteau à l'issue du match. Le club, mis au courant mais n’ayant pas de détails précis, condamne ces agissements.

Le stade de foot, lieu de rendez-vous pour faire la fête ? Il y a bien longtemps qu’une enceinte comme celle du Parc OL a troqué ses plus beaux habits au profit d’agissements indignes de la société. Bien évidemment, il n’est pas question de faire une généralité et sur les près de 52 000 spectateurs présents ce dimanche pour OL - Nantes, seuls quelques dégénérés ont trouvé le moyen de gâcher la fête. Malheureusement, ce sont bien eux qui font les gros titres, comme nous sommes en train de le faire pour relater cet incident.

Alors que les joueurs de Pierre Sage venaient de prendre le dessus sur le FC Nantes et signaient une quatrième victoire consécutive (2-0), des agressions se sont tenues dans le Parc OL, au niveau du "repère" du nouveau groupe de supporters Six Neuf Pirates. Sur les réseaux sociaux, il a rapidement été fait état d’un coup de couteau sur la cuisse de l’un des membres. Une information confirmée par Olympique-et-Lyonnais de source policière et entraînant des points de suture après avoir rejoint l'hôpital. Certains membres du Virage nord attendaient en bas de la tribune où résident les Six Neuf Pirates au coup de sifflet final, donnant ainsi lieu à ces agressions.

"Les violences, quelles qu’elles soient, n’ont pas leur place"

Cette scène est remontée jusqu’aux oreilles du club, qui n’a pas mis longtemps à communiquer. Rien de bien croustillant puisque l’OL "n’a pas de détails précis" pour le moment, mais par la voix de Laurent Prud’homme, le directeur général, le club "condamne très fermement les affrontements et agressions qui ont eu lieu dans le stade cet après-midi. Ces événements sont indignes de notre blason. L’Olympique lyonnais doit rester uni et indivisible." Après les récentes scènes racistes tenues dans le parcage visiteurs à Toulouse, c’est une nouvelle mauvaise publicité de l’ambiance qui règne entre les supporters d’un même club. Triste…