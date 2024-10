Restant sur trois victoires toutes compétitions confondues, l’OL a réussi à surfer sur son succès en Ligue Europa. Grâce à leur victoire sur Nantes (2-0), les Lyonnais retrouvent la première partie de tableau avant la trêve internationale.

On pouvait craindre une décompression post-Europe, il n’y en a rien été pour l’OL ce dimanche après-midi à Décines. Trois jours après avoir livré une belle prestation à Glasgow, les joueurs de Pierre Sage ont réussi à enchaîner en Ligue 1 face au FC Nantes (2-0). Il n’est jamais facile de se remettre dans le bain quotidien après une euphorie européenne et la bouillie à Toulouse le week-end passé l’avait démontré. Seulement, ce dimanche, l’entraîneur lyonnais avait appris de ses erreurs et n’a pas souhaité bouleverser le onze titulaire contre les Rangers. Avec les blessures de Matic et Mata, Sage a bien été obligé d’apporter des touches nouvelles avec notamment la titularisation de Benrahma. Mais ce fut avant au niveau de l’organisation tactique que le technicien s’est permis un changement avec un passage du 4-3-3 au 4-2-3-1 avec Rayan Cherki comme meneur.

Une première mi-temps pas assez tueuse

Face à près de 52 000 spectateurs présents au Parc OL, les Lyonnais ont pourtant attaqué cette rencontre de la 7e journée timidement. Face au bloc bas nantais, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ont eu du mal à se montrer dangereux. Il ne s’est quasiment rien passé pendant un quart d’heure avant que la première brindille ne soit l’œuvre des Canaris. Sur une mauvaise relance de Maitland-Niles, Simon a mystifié Caleta-Car avant de buter sur un Perri, en mode gardien de hand pour boucher son angle (14e).

Cette alerte a eu le mérite de réveiller un peu la formation rhodanienne. À la pause, Pierre Sage n’était pas forcément content du visage pas assez tueur de son équipe et on peut le comprendre. En voyant Nicolas Tagliafico couper un centre de Benrahma pour ouvrir le score (1-0, 22e), les supporters lyonnais pouvaient penser que la machine était lancée. Seulement, le festival Cherki ainsi que les occasions de Tagliafico, Tolisso et Fofana n’ont pas permis à l’OL de faire le break avant la pause.

Nuamah touche le poteau

Toujours sous la menace de Nantes, même si les Canaris n’ont pas montré grand-chose, l’OL a heureusement eu le mérite de prendre ses distances dès le retour des vestiaires. Après deux alertes avec une frappe lourde de Tolisso (47e) et Benrahma (53e), un centre fort du champion du monde 2018 et la pression de Caleta-Car ont poussé Nicolas Pallois à marquer contre son camp.

Tout un stade a mieux respiré et Sage a pu faire souffler ceux qui ont enchaîné en trois jours. Toutefois, deux mains fermes de Perri ont empêché les Nantais de réduire le score et d’y croire (70e, 86e). Dans la foulée, Nuamah, entré juste après l’heure de jeu à la place de Cherki, a trouvé le poteau de Lafont, l'empêchant de définitivement prendre le large, avant de rater deux munitions (71e, 89e). L’OL s’est contenté de gérer, tout en cherchant à marquer le troisième mais Mikautadze (90e, 94e) et Caqueret (90e) ont buté sur le portier adverse. Avec ce nouveau succès, les hommes de Pierre Sage remontent provisoirement à la 7e place.