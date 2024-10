Emmené, face à Nantes (2-0), par un Rayan Cherki toujours aussi précieux, l'OL doit toutefois se montrer bien plus clinique.

Flop : Être encore plus tueurs !

À la pause de cet OL – Nantes, dans le vestiaire lyonnais, Pierre Sage n’avait pas vraiment envie de plaisanter. Son équipe avait pourtant, lors des quarante-cinq premières minutes, fait la différence grâce à un but de Nicolas Taglifico (1-0, 22ᵉ). Mais l’entraîneur lyonnais n’a pas hésité à vilipender ses troupes. À juste titre. Ses joueurs se sont contentés, lors du premier acte, du minimum syndical. Face à un adversaire guère coriace, ils ont eu l’occasion d’accentuer le score. De se mettre à l’abri plus rapidement. En vain. Ce n’est pas nouveau, mais la bande d’Alexandre Lacazette doit se montrer plus efficace. Plus tueuse. Emballer plus vite la rencontre.

Ce rappel de Pierre Sage à ses ouailles n’a pas été entendu comme il l'espérait. Lors du second acte, l’OL a certes doublé la mise, un CSC de Pallois (55ᵉ, 2-0), mais n’a pas été au bout de la logique souhaitée par leur entraîneur. Quoi qu'il en soit, les Lyonnais enchaînent les victoires, une 4ᵉ de rang toures compétitions confondes. Une 2ᵉ en championnat qui reste leur pain quotidien.

Top : On n’arrête plus Cherki...

C'est l'homme en forme côté OL. Dimanche après-midi, face à Nantes, Rayan Cherki s’est illustré de la meilleure des manières. Une nouvelle fois. Sans marquer, mais en étant fort utile au collectif lyonnais. Très remuant sur le pré de Décines et toujours aussi doué balle au pied – comme son festival à la 40ᵉ lminute où il a éliminé deux joueurs avant d’entrer dans la surface nantaise et frapper au but -, le numéro 18 de l’OL confirme que lorsqu’il se met au service de son équipe, il est injouable. Essentiel même.

Pour son 50ᵉ match en Ligue 1, le numéro de l’OL, remplacé par Ernest Nuamah (65 e minute de jeu) a rempli sa part du contrat. Et c’est fort logiquement, qu’il a reçu les acclamations des supporters lyonnais. Depuis qu’il a prolongé, Rayan Cherki semble libéré d’un poids. Pourvu que ça dure…