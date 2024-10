OL - Nantes (2-0) : alerte à la cuisse pour Cherki

Impliqué sur le deuxième but de l’OL contre Nantes (2-0), Rayan Cherki a laissé sa place après l’heure de jeu. Une précaution de Pierre Sage pour son joueur touché à l’ischio et à l’épaule.

Il n’a pas marqué, mais Rayan Cherki a encore été à son avantage lors d’OL - Nantes (2-0) ce dimanche après-midi. Il tire le corner qui amène le but de Nicolas Tagliafico en première mi-temps avant de lancer Corentin Tolisso dans la surface pour le but du break, dix minutes après le retour des vestiaires. S’il commençait à monter en puissance dans la rencontre, le numéro 18 lyonnais a finalement laissé sa place juste après l’heure de jeu, à son grand désespoir. Toutefois, à écouter Pierre Sage, cette sortie est avant tout un moyen de préserver son joueur. "Il y a eu une petite alerte à la cuisse. On va aller faire un check médical. Je le trouvais un peu moins bien dans sa mi-temps, ça a a été un peu mieux après cinq minutes, mais il avait quelque chose qui le gênait."

Pas de rassemblement avec les Espoirs ?

En première mi-temps, Rayan Cherki a été aperçu en se tenant à plusieurs reprises l’épaule, et c’est un souci en plus de son alerte aux ischios. Retenu avec l’équipe de France Espoirs et en pleine bourre depuis quatre matchs, le meneur pourrait bien devoir observer une période de repos. En tout cas, Pierre Sage n’a pas exclu qu’il "n’aille pas en sélection". Après Matic et Mata, cela commence à faire dans le groupe de l’OL.