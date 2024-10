Cherki (OL) fait son retour chez les Espoirs

Rayan Cherki buteur avec les Espoirs lors de France – Danemark (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

Absent lors du dernier rassemblement en raison de sa situation à l’OL, Rayan Cherki va retrouver les Espoirs. Gérald Baticle a choisi de convoquer le joueur offensif pour les deux matchs de qualifications à l'Euro Espoirs, face à Chypre (11 octobre) et l'Autriche (15 octobre).

Personne n’avait forcément crié au scandale en septembre dernier quand Rayan Cherki n’avait pas été convoqué en Espoirs. Pour sa première liste comme nouveau sélectionneur, Gérald Baticle avait choisi de se passer des services du joueur de l’OL et cela pouvait s’entendre. Après n’avoir que très peu joué aux Jeux olympiques, Cherki s’est vu montrer le chemin du loft à son retour à l’OL en vue d’un départ avant le 31 août. Il n’a donc pas joué et n’est pas plus parti de son club formateur.

Toutefois, la fin du mercato n’a pas arrangé le quotidien du numéro 18 puisque John Textor avait clairement annoncé que Cherki ne jouerait plus sous le maillot de l’OL tant qu’il n’aurait pas prolongé. Cela est intervenu à la veille d’un Olympico où l’international Espoir s’est montré décisif en pensant égaliser pour de bon. Il a remis ça quatre jours plus tard contre l’Olympiakos avant d’être à l’origine du but salvateur de Fofana à Toulouse.

Trois anciens Lyonnais dans la liste

À son avantage depuis son retour dans le groupe lyonnais, Rayan Cherki a convaincu Baticle de faire de nouveau appel à lui. Ce jeudi, le sélectionneur des Espoirs a dévoilé une liste de 23 joueurs pour les éliminatoires de l’Euro avec deux matchs à Chypre (11 octobre) et contre l’Autriche à Nancy (15 octobre). Rayan Cherki sera de la partie et l’unique représentant de l’OL pour ce rassemblement. Il y retrouvera néanmoins d’anciens coéquipiers avec Malo Gusto, Castello Lukeba et Johann Lepenant.

La liste des Espoirs :

Gardiens : Obed Nkambadio (Paris FC), Guillaume Restes (TFC), Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs : Jeanuel Belocian (Leverkusen), Maxime Estève (Burnley), Malo Gusto (Chelsea), Tanguy Kouassi (FC Séville), Castello Lukeba (Leipzig), Chrislain Matsima (AS Monaco), Killian Sildillia (Fribourg)

Milieux : Lucien Agoumé (FC Séville), Maghnès Akliouche (AS Monaco), Andy Diouf (Lens), Ismaël Doukouré (Strasbourg), Johann Lepenant (Nantes), Enzo Millot (Stuttgart)

Attaquants : Dilane Bakwa (Strasbourg), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (PSG), Hugo Ekitiké (Eintracht Francfort), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Georginio Rutter (Brighton), Mathys Tel (Bayern).