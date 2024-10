Rangers - OL : Cherki et Fofana accompagnent Lacazette

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Pour le deuxième rendez-vous européen de cette saison, l'OL affronte les Rangers à l'Ibrox Stadium. Pierre Sage a choisi d'aligner Rayan Cherki et Malick Fofana aux côtés d'Alexandre Lacazette.

Près de 500 supporters lyonnais vont prendre possession du parcage visiteurs ce jeudi à l'Ibrox Stadium. Ils étaient bien plus nombreux en 2007 et beaucoup moins en 2021 en sortant du Covid-19. Néanmoins, il va régner une atmosphère comme les joueurs l'aiment avec ce parfum d'Europe contre une formation historique. Pour le cinquième rendez-vous entre les Rangers et l'OL, Pierre Sage a choisi de miser sur un 4-3-3 avec logiquement de nombreux changements par rapport à dimanche et le déplacement à Toulouse.

La composition de l'OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Tolisso, Matic, Veretout - Cherki, Lacazette, Fofana

Plus d'informations à venir...