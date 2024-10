Porté par un Fofana royal, l’OL éteint les Rangers et Ibrox (1-4)

Les joueurs de l’OL célébrant un but contre les Rangers (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Malgré un début de match compliqué, l’OL n’a laissé que des miettes aux Rangers. Grâce à un Malick Fofana des grands soirs, les Lyonnais signent un deuxième succès en Ligue Europa.

De notre envoyé spécial à Glasgow.

Le parfum européen, une odeur qui sent bon la victoire. Privé d’Europe depuis deux saisons, l’OL croque à pleines dents ce retour sur la scène du Vieux Continent. Corentin Tolisso l’avouait mercredi soir : il n’y a rien de mieux que retrouver ces rendez-vous avec des affiches dans des stades mythiques. Avec l’Ibrox Stadium, les Lyonnais étaient servis ce jeudi soir et n’ont pas été pris par la pression populaire, bien au contraire avec ce deuxième succès (4-1). Fidèle à sa réputation, l’enceinte des Rangers a rugi comme un seul homme avant le match pour pousser ses joueurs.

Cela a porté ses fruits puisque les ouailles de Philippe Clément ont pris ce match par le bon bout. En difficulté dans les placements et dans la gestion de l’espace, l’OL a rapidement pris le feu, poussant Perri à un premier arrêt dès la 3e minute. Dans l’ambiance surchauffée, le portier brésilien est, lui aussi, monté en température avec une seconde parade sur Lawrence avant un incroyable raté de Cerny (8e).

Lacazette débloque son compteur

Un tournant dans le match puisqu’au lieu d’être menés, les hommes de Pierre Sage vont prendre l’avantage dans la foulée. Sur un festival de Cherki dans la surface, Fofana s’est montré d’une précision extrême pour envoyer le ballon dans le petit filet opposé (0-1, 10e). Le début d’une balade lyonnaise à Glasgow ? Il a fallu attendre un peu. Car le but du Belge n’a pas fait disparaitre les approximations défensives du début de match. Sur un ballon pourtant anodin, Tolisso a pris le risque de remettre de la tête à Perri mais Dessers avait anticipé.

L’attaquant des Rangers a certes buté sur le Brésilien, mais Lawrence avait bien suivi et a remis les deux équipes à égalité juste au quart d’heure de jeu (1-1, 14e). Cette égalisation a eu le mérite de réveiller un peu les Lyonnais dans leur marquage préventif et après avoir offert un but, l’OL a remercié le milieu adverse pour une offrande dont Fofana s’est empressé de profiter. Fixant bien la défense, il a servi Lacazette pour son premier but de la saison (1-2, 19e). Une première qui en a appelé une deuxième avec un missile dans la lucarne de Butland juste avant la pause (45e, 1-3).

Perri répond présent

Le break fait, Pierre Sage pouvait avoir le sourire, même si ces 45 minutes n’ont pas été parfaites et se sont soldées avec deux blessures de Matic et Mata. Deux coups durs qui pourraient impacter le onze aligné contre Nantes, dimanche. Le volcan de l’Ibrox Stadium a clairement été refroidi et ce n’est pas la pause qui a arrangé les choses. Avec une provocation dont il a désormais le secret dans la surface, Cherki a trouvé Fofana au deuxième poteau pour le doublé et un score qui s’est envolé (55e, 1-4).

La messe était dite et l’OL s’est contenté de gérer, avec notamment une barre de Caleta-Car (67e). Une deuxième victoire en deux matchs, la campagne rhodanienne ne pouvait pas mieux commencer, même s’il reste des choses à parfaire. Lucas Perri a dû s’employer à plusieurs reprises, dont une superbe parade à la 70e minute pour maintenir les Rangers la tête sous l’eau. Après la bouillie toulousaine, il y a eu du plaisir ce jeudi soir. À confirmer à présent en Ligue 1 dès dimanche.