Lucas Perri entame sa première saison lyonnaise comme titulaire. Légende de l'OL, Juninho est élogieux envers son compatriote.

Il a déjà vécu une finale de Coupe de France perdue face au Paris Saint-Germain (1-2), mais nul doute que le match de ce dimanche à Rennes (20h45) aura un caractère particulier pour Lucas Perri. Ce sera tout d'abord son premier en Ligue 1, lui qui est resté depuis son arrivée en janvier dans l'ombre d'Anthony Lopes jusqu'ici en championnat. Ce sera aussi son premier rendez-vous officiel depuis qu'il a pris la place de numéro 1 à ce poste, comme l'a plusieurs fois expliqué Pierre Sage cet été.

Pour le Brésilien, c'est donc le grand jour, celui qui marque le début d'une nouvelle histoire. A 26 ans, il reprend un costume lourd à porter, passant derrière un homme qui a compté, quoi qu'en disent les détracteurs, dans l'histoire de l'OL (489 parties). Durant la préparation, l'ancien joueur de Botafogo a montré qu'on pouvait compter sur lui. Il est en effet resté infranchissable jusqu'au choc face à Arsenal (2-0), rencontre durant laquelle il a connu quelques difficultés, mais aussi montré ce qu'il pourrait apporter à l'équipe.

Une relance dévastatrice

Si, paradoxalement, il semble moins à l'aise sur les ballons hauts près de ses cages malgré sa grande taille (1m97), Perri a en revanche une relance qui n'a rien à envier aux meilleurs. Deux gestes décisifs contre l'Union Berlin (0-4), d'autres qui auraient pu l'être face aux Gunners... Que ce soit au pied ou à la main, les défenseurs adverses devront être vigilants lorsqu’il aura la balle. Une arme supplémentaire pour l'Olympique lyonnais, que Pierre Sage a envie d'exploiter.

"On veut que l’adversaire craigne notre gardien et son jeu au pied. On veut qu’il se pose la question et qu’il ait peur de trop avancer. Ça va nous ouvrir des espaces et on veut maintenir cette incertitude", a-t-il décortiqué. Mais l'entraîneur rhodanien n'est pas le seul à apprécier l'apport du natif de Campinas, dans l'état de Sao Paulo. "Il est très équilibré entre son physique et sa technique et il est capable de trouver des joueurs n'importe où au pied ou à la main, disait de lui Juninho dans les colonnes de L'Equipe. Le moment de Perri est arrivé. Il n'est pas encore complet dans son jeu car à son âge, il n'a pas encore énormément de matchs. Mais il est fort sur le terrain et dans sa tête." Si même le meilleur joueur de l'histoire de l'OL le pense.