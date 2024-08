Face à Rennes ce dimanche (20h45), trois garçons feront leurs débuts officiels avec l'OL. Niakhaté, Abner, Mikautadze auront tous un rôle crucial.

Tous ont déjà joué plusieurs matchs amicaux avec l'OL, et ont donc déjà pu laisser percevoir ce qu'ils pouvaient amener à ce groupe. L'Olympique lyonnais n'a pas forcément beaucoup recruté quantitativement cet été, si l'on excepte les validations des prêts avec option d'achat. Néanmoins, il a tout de même cassé sa tirelire pour faire venir Moussa Niakhaté, Abner et Georges Mikautadze. Ces trois garçons auront dès ce dimanche l'occasion de montrer pourquoi le club croit en eux.

Ils seront tous les trois titulaires à Rennes (20h45) pour le compte de la première journée de Ligue 1, et déjà très scrutés. Le défenseur central doit apporter par son expérience et son pied gauche à la relance, tout en permettant à Duje Caleta-Car d'évoluer à droite, sur son bon pied. La saison passée, le secteur défensif était un point faible criant de l'équipe rhodanienne. Sa venue a été décidée afin qu'il stabilise l'arrière-garde.

Mikautadze, le plus attendu de tous

Le latéral gauche lui ne part pas forcément dans la peau d'un titulaire. Il vient surtout compenser le départ libre d'Henrique à ce poste, derrière Nicolas Tagliafico. Mais l'Argentin a manqué toute la préparation du fait de la Copa America, qu'il a remportée. Durant l'été, le Brésilien a eu l'occasion de s'exprimer, jouant toutes les rencontres, de quoi le mettre en confiance et lui permettre de s'installer dans son couloir. De ce que l'on a vu, il pourrait même faire un peu plus que jouer le simple rôle de doublure et concurrencer grandement le champion du monde 2022.

Enfin, il sera certainement le joueur le plus attendu cette saison, derrière Alexandre Lacazette. Georges Mikautadze a été recruté à Metz offrant de fait une belle histoire, mais aussi une solide alternative au capitaine de l'OL, absent en Bretagne mais de retour la semaine prochaine. Le Franco-Géorgien sera aligné à la pointe de l'attaque face au Stade Rennais, et il aura la lourde tâche de mener le secteur offensif lyonnais. S'il attend encore de trouver la faille sous ses nouvelles couleurs, il tient peut-être là une occasion rêvée. L'occasion pour lui de définitivement lancer son aventure avec son club.