OL : Georges Mikautadze face au changement de statut

Avec le départ d'Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze va assoir son rôle d'attaquant numéro 1 de l'Olympique lyonnais. Il a eu une saison pour se familiariser avec tout ça.

Un Lyonnais peut en cacher un autre. Alexandre Lacazette, pur produit du centre de formation de l'Olympique lyonnais et deuxième meilleur buteur de l'histoire du club avec 201 buts en 391 matchs, a fait ses grands adieux à Lyon. L'attaquant d'origine guadeloupéenne va laisser la relève à un autre joueur formé à l'OL : Georges Mikautadze. En effet, l'international géorgien (20 buts en 37 sélections), arrivé le 18 juillet 2024 dans le club rhodanien, est destiné à prendre la place d'Alexandre Lacazette.

Les deux buteurs ont d'ailleurs des profils physiques un peu similaires : 1,76 m pour le Géorgien et 1,75 m pour le Français. De plus, ils possèdent des qualités techniques essentielles à ce poste : capacité à conserver le ballon dos au but, à orienter le jeu par des passes, à finir les actions des deux pieds... En revanche, Mikautadze est un joueur offensif polyvalent, dans la mesure où il peut évoluer à la pointe de l'attaque, mais aussi sur les ailes par sa vitesse logiquement plus élevée aujourd'hui que celle de son ainé.

Lors de cette saison 2024-2025, il a, petit à petit, pris le relais de Lacazette dont l'exercice reste tout à fait correct sur le plan statistique : 19 buts et 3 passes décisives en 42 apparitions (29 titularisations).

Une première saison faite de hauts et de bas

Georges Mikautadze a joué 2 203 minutes toutes compétitions confondues cette saison avec l'OL. L'attaquant de 24 ans est impliqué sur 26 buts (17 réalisations et 9 passes décisives) en 47 apparitions (22 titularisations). Ce qui témoigne plutôt d'une bonne efficacité pour le Géorgien lorsqu'il a du temps de jeu. Rien qu'en Ligue 1, il comptabilise 11 buts et 6 passes décisives en seulement 13 titularisations.

Mais, bien au-delà des datas basiques - qui sont évidemment importantes à ce poste – Georges Mikautadze sait participer au jeu de son équipe. De plus, c'est un joueur qui sait faire preuve d'altruisme lorsque la situation l'exige. Logiquement, il a connu un passage à vide, mettant du temps à débloquer son compteur. L'ancien Messin a ensuite vécu une période plus faste, tout en retombant parfois dans une forme d'irrégularité. Une chose qu'il devra gommer, d'autant plus qu'il aura sans doute de grandes responsabilités en 2025-2026.