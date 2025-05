La défense de l'OL et ses failles récurrentes

Depuis plusieurs années maintenant, l'Olympique lyonnais peine grandement à trouver un équilibre défensif. Cette saison n'a pas fait exception.

Les saisons se suivent et se ressemblent du côté de l'Olympique lyonnais. Des maux similaires reviennent année après année. Parmi ceux-là, la question de la défense centrale est au cœur des problèmes dans le club rhodanien. Et ce n'est pas faute d'avoir investi des millions d'euros dans ce secteur.

Ce que relevait notre consultant Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones". "On a pourtant déployé de grands moyens. Niakhaté à 31 millions d’euros. On a Caleta-Car, Mata, en défenseurs centraux. Après, la défense est aussi tributaire de l’impact collectif. C’est-à-dire que nos premiers défenseurs sont censés être nos attaquants. Nos milieux de terrain doivent faire preuve également de dualité, d’agressivité, pour que nos défenseurs n’aient qu’à ramasser les miettes. Seulement, on peut s’apercevoir qu’en fonction de l'entrejeu aligné, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes", a-t-il déclaré.

Un problème d'attitude défensive

L'ancien gardien de but de l'OL entre 2002 et 2005 (17 matchs) pointe aussi la façon de jouer de l'arrière-garde de l'OL. "Je pense qu’aujourd’hui, ils veulent faire preuve d’un peu trop de fioritures. Ils veulent être joueurs. Je me souviens que Claudio Caçapa et Cris jouaient en une touche de balle. Ils dégageaient en tribunes, et c’était précieux. C’était presque un critère. Ils ont fait une carrière en jouant en une touche de balle quasiment, que ce soit de la tête ou du pied. Le jeu a changé. Aujourd’hui, on repart de derrière. On essaye d’avoir des premiers relanceurs avec nos défenseurs et notre gardien de but. On se trompe dans l’objectif premier d’un défenseur central, a-t-il insisté. Son objectif premier est de gagner ses duels, pas d’être un relanceur. On perd les duels aériens, les un contre un et on recule".

Des statistiques parlantes

Cette saison, l'Olympique lyonnais a encaissé un total de 65 buts en 48 rencontres toutes compétitions confondues, ce qui donne une moyenne d'1,35 réalisation concédée par affiche. En Ligue 1, l'équipe de Paulo Fonseca est la 8e meilleure défense avec 46 buts subis en 34 parties. De plus, le fait que Lucas Perri soit autant sollicité est un indicateur des difficultés de l'OL à protéger sa surface de réparation. Rappelons aussi la statistique sur les cartons rouges, qui peut paraitre anodine de prime abord. Elle peut être considérée comme révélatrice du manque d'agressivité (dans le bon sens du terme) de la défense rhodanienne.

Les coéquipiers de Nicolas Tagliafico ont passé une saison entière sans exclusion, une première depuis la remontée en Ligue 1 en 1989-1990. Paulo Fonseca lui-même s'était mis en colère à la mi-temps de la rencontre face à Montpellier le 16 février 2025 (1-1). "On marche ! On fait tout si lentement avec le ballon, sans le ballon. On est très espacés donc ils ont de la place pour jouer, avait tonné le Portugais. Je ne comprends pas ! On ne peut pas défendre dans ces conditions et on ne gagnera pas comme ça, les gars !". Les partenaires d'Alexandre Lacazette avaient finalement remporté le match 4 à 1.