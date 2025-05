OL Lyonnes : Giraldez pour succéder à Montemurro ?

Proche de s'engager avec la sélection australienne, Joe Montemurro va laisser sa place sur le banc de l'OL Lyonnes. Pour succéder à l'Australien, Michele Kang penserait à Jonatan Giraldez, qui entraîne le Washington Spirit appartenant à la propriétaire américaine.

Elle avait concédé ne pas vouloir user de la multipropriété comme pouvait le faire son grand ami John Textor. Toutefois, Michele Kang pourrait bien revenir sur ses paroles si l'on en croit ESPN. Propriétaire de l'OL Lyonnes, du Washington Spirit et du London City Lionesses, l'Américaine pourrait bien utiliser ces connexions pour trouver un successeur à Joe Montemurro. Le départ de l'Australien n'est pas encore officiel, mais il semble déjà acté dans les coursives du Parc OL. Après seulement une saison et un titre de champion de France, l'entraîneur devrait logiquement devenir le nouveau sélectionneur de l'Australie. Le banc lyonnais vacant, Kang réfléchirait à l'idée d'y installer Jonatan Giraldez, qui officie actuellement à Washington.

Ancien coach du FC Barcelone entre 2021 et 2024

Rien n'a été confirmé chez les différentes parties, mais le profil de l'Espagnol remplit plusieurs cases pour prendre la suite de Montemurro. Arrivé dans la capitale américaine la saison passée, Giraldez a mené le Spirit jusqu'à la finale de la NWSL. Néanmoins, c'est avant tout en Europe qu'il s'est fait connaitre, au point de croiser plusieurs fois la route des Lyonnaises. En effet, le natif de Vigo (33 ans) n'était autre que l'entraîneur du FC Barcelone entre 2021 et 2024, avec une finale de Ligue des champions perdue contre l'OL Lyonnes en 2022 et une autre remportée la saison passée. Toutefois, de l'autre côté de l'Atlantique, l'heure est à la prudence, avec des discussions toujours en cours et complexes.