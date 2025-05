OL - Mercato : Manchester City prêt à accélérer sur Cherki ?

Sur le départ cet été, Rayan Cherki attend désormais de connaitre quel sera son nouveau club. Manchester City, nommé parmi les courtisans, aurait entamé les contacts avec le joueur de l'OL.

Va-t-il quitter le club avant le passage devant la DNCG pour remplir les caisses ou l'OL va-t-il temporiser pour tenter d'avoir le meilleur chèque possible pour Rayan Cherki ? C'est la grande question concernant le joueur offensif lyonnais. Car une chose est actée depuis quelques semaines déjà : l'avenir de Cherki ne s'écrira plus entre Rhône et Saône. Il ne faut jamais jurer de rien dans le football, mais après le vrai faux-départ de l'été 2024, difficile d'imaginer le numéro 18 vivre un deuxième épisode semblable. D'autant plus qu'il sort d'un exercice de haute volée au point de finir meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa. Un cap franchi qui n'a pas échappé aux grands clubs européens, et notamment à Manchester City.

Un transfert autour des 30 millions d'euros ?

L'intérêt mancunien est apparu ces derniers jours et d'après Fabrizio Romano, les contacts se seraient intensifiés avec l'entourage du joueur. Rayan Cherki est conscient de la volonté des Citizens et de Pep Guardiola d'en faire le potentiel successeur de Kevin De Bruyne. Néanmoins, si le Lyonnais plairait énormément à Manchester, et pas qu'à City, il n'est pas le seul à convoiter cette place. Morgan Gibbs-White, joueur de Nottingham Forest, figure également en bonne position, même si le prix d'achat ne devrait pas être le même. Pour Rayan Cherki, la presse anglaise évoque une somme comprise entre 25 et 35 millions d'euros. Suffisant pour faire flancher l'OL ?