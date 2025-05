Auteur d'une saison aboutie, Rayan Cherki est sur le départ cet été. Ayant une valeur marchande assez élevée, le joueur offensif de l'OL suscite l'intérêt des plus grands, dont Manchester City dernièrement.

"C'était sûrement mon dernier match". Par ces mots, Rayan Cherki a publiquement acté son départ de l'OL durant l'été après la victoire contre Angers. Néanmoins, il a avoué être bien trop au fait des surprises que peuvent réserver ces périodes de mercato pour ne pas s'enflammer. L'été 2024 lui a montré que tout peut aller très vite dans le foot, dans un sens comme dans l'autre. Néanmoins, si un transfert avait été avorté lors du dernier mercato estival, difficile d'imaginer Rayan Cherki vivre une pareille situation dans les prochaines semaines. D'abord parce que l'OL a besoin d'argent et qu'il représente l'une des meilleures valeurs marchandes de l'effectif. Deuxièmement, parce qu'il sort d'un exercice 2024-2025 de haute volée et donc que sa cote est assez élevée sur le marché.

En concurrence avec Gibbs-White

Ces derniers jours, le retour de l'intérêt du Borussia Dortmund a pointé le bout de son nez, tout comme un lien qui le rattacherait à Manchester United. Autant de clubs qui souhaitent profiter de l'état de santé du club lyonnais pour s'offrir l'un des espoirs du football européen, qu'on le veuille ou non. La concurrence s'annonce féroce, d'autant plus qu'un troisième club surveillerait de près la situation de Rayan Cherki. Que ce soit The Telegraph ou Fabrizio Romano, tous deux avancent que Manchester City a placé le néo-international français sur une short-list avec Morgan Gibbs-White. Les Citizens auraient été mis au courant des conditions de départ du numéro 18 de l'OL et vont maintenant trancher avec le milieu offensif de Nottingham Forest, évalué à 50 millions d'euros.