Moussa Niakhaté (OL) appelé avec le Sénégal

Moussa Niakhaté avec le Sénégal (Photo by JOHN WESSELS / AFP)

Alors qu'il vient de vivre une saison pour le moins difficile avec l'OL, Moussa Niakhaté va disputer deux derniers matchs avec le Sénégal.

Le défenseur central de l'Olympique lyonnais, Moussa Niakhaté, titulaire à 40 reprises cette saison en 42 apparitions, a reçu une bonne nouvelle ce mardi 27 mai 2025. En effet, le joueur de 29 ans fait partie de la liste des 26 de Pape Thiaw pour le rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal. Une bouffée d'air frais pour Moussa Niakhaté dont le niveau de jeu à l'OL a été vivement critiqué, notamment à cause de multiples erreurs défensives qui ont coûté des buts à son équipe. Acheté 31 millions d'euros le 4 juillet 2024 à Nottingham Forest, la pression était peut-être trop grande pour ses épaules. Il est tout de même devenu la recrue la plus chère de l'histoire de l'OL. Sa convocation avec le Sénégal lui fera sans doute le plus grand bien.

Une belle affiche contre les Three Lions

Moussa Niakhaté va disputer deux matchs amicaux avec le Sénégal. Le premier aura lieu le vendredi 6 juin à 20 h 45 face à l'Irlande. Et le second se déroulera le mardi 10 juin à 20 h 45 contre l'Angleterre de Jude Bellingham. Une rencontre qui se tiendra... à Nottingham. De quoi rappeler de bons souvenirs au défenseur central qui s'était montré plutôt à son avantage avec le club anglais. Il a disputé deux saisons sous les couleurs du 7e de Premier League au cours desquelles il a fait 37 apparitions, dont 31 en tant que titulaire. En tout cas, c'est suite à son passage en Premier League que l'OL a décidé de miser une grande somme d'argent sur lui...