Ayant montré de belles promesses pour son retour à l'OL, Georges Mikautadze est attendu au tournant la saison prochaine. Successeur d'Alexandre Lacazette, le Géorgien postule pour le titre du plus beau but en Ligue 1.

Ce ne fut pas la saison de l'apprentissage, mais Georges Mikautadze a malgré tout dû digérer un retour aux sources. En choisissant de revenir dans son club formateur qu'est l'OL, l'attaquant n'a pas choisi la facilité. Quand il s'attendait à jouer aux côtés d'Alexandre Lacazette, le Géorgien a plutôt été en alternance avec son capitaine, au grand regret des deux buteurs. Malgré une mise en route compliquée et quelques passages à vide, Mikautadze a quand même réussi à finir l'exercice 2024-2025 avec 17 réalisations au compteur (11 passes), se plaçant juste derrière Lacazette. L'OL a tenté de passer le témoin en douceur, mais la saison prochaine sera forcément celle de l'attente concernant Georges Mikautadze.

La Géorgie bien représentée

Le natif de Gerland va devoir prouver qu'il a les épaules assez solides pour succéder à son désormais ex-capitaine et pouvoir rééditer certaines prestations observées cette saison. Avec ses 17 buts, il a souvent été à son avantage et s'est illustré avec de petits bijoux. On pense à sa volée contre Le Havre ou encore son ciseau contre Rennes en fin de saison. Mais, c'est bien son enchaînement à Angers qui a séduit. Le but du numéro 69 lyonnais fait partie des nommés pour la plus belle réalisation de la saison en Ligue 1. La Géorgie est d'ailleurs bien représentée avec les présences de Davitashvili (Saint-Etienne) et Kvaratskhelia (PSG).