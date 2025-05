John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Au lendemain du ban prononcé contre l'OL en raison d'une dette impayée, la FIFA a levé son interdiction de recrutement, comme annoncé par le club lyonnais.

Tout ça pour ça. Moins de vingt-quatre heures après la note publiée sur son site, la FIFA a choisi de lever le ban contre l'OL. L'instance internationale avait choisi d'interdire le club lyonnais de recrutement pour les trois prochaines échéances en raison d'une dette impayée. Cette dernière s'élevait à 2000 euros et correspondait à un reliquat d'indemnités de transfert non honorées en temps et en heures. Lundi soir, la FIFA avait donc placé le club lyonnais sur la liste de ceux interdits d'enregistrements de nouveaux joueurs (nationaux et internationaux).

Des affaires de retards qui s'accumulent malgré tout

Face à cette sanction, l'OL avait rapidement réagi, annonçant avoir "examiné certaines procédures internes au cours des dernières semaines et ce problème en faisait partie. Nous avons mis en place de nouvelles procédures pour l'avenir." l'OL espérait donc que la sanction soit levée dans les prochains jours après avoir réglé sa dette, comme le veut le règlement de la FIFA. Il n'a pas eu attendre bien longtemps puisque ce mardi, le club a confirmé que "le FIFA ban a été levé". Une bonne nouvelle certes, mais qui ne doit pas faire oublier que le club septuple champion de France est devenu un habitué des retards, dysfonctionnement interne ou pas.