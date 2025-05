OL : Fonseca, "une mauvaise pioche, un mauvais choix de Textor"

Propulsé sur le banc de l'OL en février dernier, Paulo Fonseca a vécu quatre mois mouvementés. Entre sa lourde suspension et la fin de saison en eau de boudin, le Portugais n'a pas forcément réussi à rassurer.

L'annonce avait fait l'effet d'un tremblement de terre entre Rhône et Saône le 27 janvier dernier. Homme ayant réussi à ramener l'OL d'entre les morts, Pierre Sage payait un mauvais passage à la nouvelle année. Mais surtout, la liberté de Paulo Fonseca aux yeux de John Textor. Ni une, ni deux, l'ancien directeur de l'Académie a pris la porte, remplacé par le Portugais, fraîchement débarqué de l'AC Milan de son côté. Ce changement, Textor n'avait pas mis longtemps à l'expliquer, mettant en avant la porosité défensive de la formation lyonnaise et donc un frein pour accéder à la Ligue des champions. Avec Fonseca, l'OL gagnerait en équilibre et en expérience pour retrouver les sommets européens. Le pari étant tentant. Il n'a pas été couronné de succès à l'issue de 19 matchs dirigés par l'ancien du LOSC dans la capitale des Gaules.

"Il s'adapte trop à l'adversaire au lieu d'imposer son jeu"

Une sixième place en Ligue 1 couplée à une élimination en quart de finale de Ligue Europa. La double confrontation contre Manchester United a d'ailleurs laissé des séquelles avec un management qui a fait parler. "La gestion du cas Matic. C'est quelqu'un de très professionnel, de très investi, de travailleur pour ce que j'en sais. La gestion de son cas et sortir du placard Paul Akouokou pour les deux matchs les plus importants de la saison, c'est quelque chose de bien trop osé de la part de Fonseca, a regretté Nicolas Puydebois dans "Tant qu'il y aura des Gones". Ça démontre le côté frileux qu'il a dans son management. Il s'adapte trop à l'adversaire. C'est sur ce point que je trouve que c'est une mauvaise pioche, car il n'impose pas ses idées, son jeu, pour ne pas perdre."

Des choix qui plombent son bilan

Si la paire Akouokou - Veretout avait plutôt bien fait le travail à l'aller, retenter l'expérience à Old Trafford en avait surpris plus d'un. Le coaching en cours de match de Fonseca a aussi interpellé avec les entrées d'Abner et Duje Caleta-Car, pour un résultat insignifiant. Autant de mauvais choix qui ont clairement mis à mal le bilan de Paulo Fonseca pour ses quatre premiers mois. "Il devait nous apporter un plus, il nous a apporté un moins par son comportement, par la mauvaise gestion de ses émotions. Dans les matchs à enjeux, il s'est protégé plutôt que d'avoir une philosophie offensive, a poursuivi notre consultant. C'est une mauvaise pioche, un mauvais choix de Textor."

Se réfugiant dans une communication défensive, Paulo Fonseca va certainement devoir bricoler encore la saison prochaine. Avec des résultats différents ?