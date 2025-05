L'intersaison s'annonce mouvementée du côté de l'Olympique lyonnais entre la situation économique préoccupante, les fins de contrats et les retours de prêts.

L'Olympique lyonnais traverse une des périodes les plus difficiles de son histoire. En effet, le club rhodanien, avant de penser à recruter de nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine, devra passer à nouveau devant la DNCG. Le président de l'OL, John Textor, aurait d'ores et déjà échangé avec les membres de cette instance afin de préparer au mieux l'audience qui se déroulera fin juin. En attendant cette échéance, l'effectif de l'OL devrait être affaibli par de nombreux départs (fin de contrat, transfert). A contrario, Lyon verra aussi son effectif se renforcer (temporairement ou non) par le retour de prêt de nombreux joueurs.

Quatre joueurs en fin de contrat à l'OL

Thiago Almada, Alexandre Lacazette, Nicolas Tagliafico et Warmed Omari arrivent au bout de leur contrat avec l'OL. Le milieu argentin, dont l'option d'achat s'élève à 27 millions d'euros, devrait voir son avenir s'écrire loin de Lyon, le club n'ayant pas les moyens de régler cette somme. Alexandre Lacazette a fait des adieux déchirants à son club de coeur et va donc passer le flambeau à Georges Mikautadze.

Pour Tagliafico, la tendance à une prolongation de contrat semble loin tandis qu'Omari ne verra pas son option d'achat à dix millions d'euros levée. Par ailleurs, un grand nombre de joueurs (Niakhaté, Caleta-Car, Veretout, Matic, Fofana, Nuamah, Cherki) sont annoncés sur le départ du côté de l'OL. Le petit dernier, Rayan Cherki, ayant lui même confirmé qu'il avait vécu sa dernière saison à l'OL. La direction du club ne devrait pas hésiter en cas d'offres alléchantes, notamment pour un jeune talent comme Malick Fofana.

Neuf joueurs en fin de prêt

Orel Mangala, blessé gravement au genou fin janvier alors qu'il revenait en pleine forme à Everton, possède un contrat avec l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Il garde une côte relativement haute, avec une valeur marchande estimée à 20 millions d'euros. Mais sa santé physique rend difficile la possibilité pour Lyon de le mettre sur le marché des transferts. Il est donc possible que l'international belge reste pour le moment au club.

Johann Lepenant est assurément le joueur dont le prêt a été le plus fructifiant. Titulaire à 25 reprises avec le FC Nantes cette saison, il a marqué deux buts et délivré une passe décisive sous le maillot canari. Au vu des performances de l'international espoirs français, Nantes devrait lever son option d'achat de 2,5 millions d'euros et lui faire signer un contrat de 4 ans, d'après les informations de L’Équipe.

De son côté, le Brésilien Adryelson s'est bien relancé du coté d'Anderlecht avant de se blesser au pied et de disparaître des radars depuis le 12 avril. Le défenseur central est sous contrat avec l'OL jusqu'au 30 juin 2028. Le club belge devra payer la somme de 6 millions d'euros s'il souhaite conserver le joueur définitivement, ce qui n'est pas la tendance.

Lui n'avait pas d'option d'achat dans son prêt et son retour a déjà été acté ces dernières heures. Mahamadou Diawara, s'est développé avec Le Havre où il a disputé 15 matchs dont 6 en tant que titulaire. De plus, son équipe a obtenu le maintien dans les tout derniers instants de la rencontre contre Strasbourg (victoire 3-2). Il sera intéressant de voir si l'OL lui donne l'opportunité ou non de s'exprimer à nouveau en équipe première alors qu'il possède un contrat jusqu'à juin 2028.

Des jeunes concernés par la reprise de l'OL le 7 juillet ?

L'attaquant suédois, Amin Sarr, en échec lors de son passage à l'OL, a réalisé une saison relativement correcte à Vérone en Italie où il a inscrit 4 buts et donné une passe décisive en 25 titularisations. Le club italien doit payer 5 millions d'euros pour continuer l'aventure avec le joueur de 24 ans, mais il était plus question de 3,5 ces derniers jours avec un club italien qui aurait été convaincu. Il a un contrat avec Lyon jusqu'au 30 juin 2027.

Le gardien de but formé à l'OL, Mathieu Patouillet (21 ans), rayonne depuis deux saisons du côté du FC Sochaux où il a disputé 63 matchs en tant que titulaire depuis son arrivée. Il possède un contrat avec l'OL allant jusqu'au 30 juin 2026 et sa valeur marchande est de 800 000 euros. La route semble barrée pour lui à Lyon avec un Lucas Perri solide titulaire. Si l'histoire avec Sochaux a pris fin, le vainqueur de la Gambardella 2022 a assuré "savoir ce qu'il veut, l'OL aussi". Reste désormais à savoir si ce sera dans un rôle de numéro 2.

Les deux joueurs prêtés du côté de Molenbeek, Achraf Laâziri (latéral gauche) et Islamdine Halifa (milieu de terrain) ont réalisé des performances remarquables. Le premier comptabilise 26 titularisations (1 but et 5 passes décisives). Le second en a engrangé 28 pour 2 buts et 3 passes décisives. Ils ont des contrats qui prennent fin le 30 juin 2027 avec l'OL et le latéral marocain pourrait bien avoir une opportunité à saisir avec le départ de Nicolas Tagliafico.

À l'instar de son coéquipier Patouillet, Justin Bengui a vécu une demi-saison difficile dans le club serbe du FK Jedinstvo avec lequel il a joué 12 rencontres (0 clean sheet). De plus, son club a terminé à la dernière place du championnat et jouera ainsi la saison prochaine en deuxième division. Cela lui a au moins permis de toucher au niveau professionnel après avoir évolué avec la réserve lyonnaise.