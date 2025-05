Fofana et Kumbedi (OL) nommés pour le Golden Boy 2025

Malick Fofana lors d’OL – Francfort (Photo by Nathan Barange / Nathan Barange / DPPI via AFP)

Comme chaque saison, une large liste de noms a été dévoilée pour savoir qui succèdera à Lamine Yamal pour le titre de meilleur jeune de moins de 21 ans. Malick Fofana et Saël Kumbedi représentent l'OL cette année.

C'est un trophée individuel qui a sacré les plus grands depuis son lancement en 2003. Lionel Messi a été l'un des premiers lauréats en 2005, avant que d'autres noms comme Paul Pogba (2013) ou Kylian Mbappé (2017) ne s'ajoutent à la liste. Le dernier en date n'est autre que Lamine Yamal, sacré en 2024 et qui concourt une nouvelle fois au Golden Boy 2025, même s'il ne pourra pas le gagner. Ces dernières heures, le journal italien Tuttosport a dévoilé la liste des 100 noms pouvant succéder à l'ailier du FC Barcelone comme meilleur jeune de moins de 21 ans. Des joueurs comme Désiré Doué (PSG) ou Pau Cubarsí (FC Barcelone) font partie des grands favoris, mais certains éléments de l'OL ont aussi pris place dans ce top 100 : Malick Fofana et Saël Kumbedi.

Des candidats au départ cet été ?

À la vue de la saison lyonnaise, une victoire finale est inconcevable, mais cela reste malgré tout une belle reconnaissance pour les deux joueurs. Au club depuis un an et demi, Fofana fait clairement partie des prospects les plus suivis sur le Vieux Continent et un départ n'est d'ailleurs pas à exclure durant l'été. Pour Saël Kumbedi, l'exercice 2025-2026 pourrait bien lui permettre d'engranger un peu plus d'expérience et de minutes. Face à la saignée estivale qui risque de se produire dans la capitale des Gaules, le latéral devrait avoir sa chance. À moins qu'il ne mette lui aussi les voiles, lui qui garde une jolie cote sur le marché.