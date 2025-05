OL - Mercato : Fofana pour remplacer Diaz à Liverpool ?

Malick Fofana lors de Rangers – OL (Photo by Ian MacNicol / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Parmi les plus grosses valeurs marchandes de l'OL, Malick Fofana va forcément être un des dossiers chauds de l'été lyonnais. Si une deuxième saison pleine n'est pas à exclure, l'attrait de grands clubs européens comme Liverpool pourrait bien bouleverser les plans de progression.

Tout se jouera le 24 juin prochain à Paris avec la réunion de la DNCG. L'OL devra présenter des garanties financières et John Textor a assuré à nos confrères de L'Équipe avoir compris les attentes du gendarme financier. Il faudra juger sur pièce, mais quoi qu'il arrive, le club lyonnais a besoin de faire rentrer de l'argent frais pour être certain de passer ce rendez-vous sans encombre. Il existe la solution de la vente des parts de Crystal Palace, l'entrée en Bourse à New-York, mais ces deux dossiers pourraient prendre encore un peu de temps et donc ne pas arriver à terme avant le 24 juin. Finalement, le moyen le plus simple d'avoir des rentrées d'argent consiste à vendre des joueurs. Presque tout l'effectif lyonnais est sur le marché, mais certains ont logiquement plus la cote que d'autres. On pense à Rayan Cherki mais aussi à Malick Fofana.

L'offre des Reds bien trop inférieure à la demande ?

Ce dernier a réussi une saison plutôt pleine malgré deux blessures qui ont ralenti son ascension. Toutefois, il fait partie des plus grosses valeurs marchandes de l'OL et son profil jeune et de feu follet attire forcément un peu partout en Europe. Mais, ce serait du côté de l'Angleterre qu'un avenir pourrait se présenter pour le Diable Rouge. D'après Mundo Deportivo, le futur de Luis Diaz pourrait avoir une incidence sur celui de Malick Fofana. L'ailier colombien serait dans le viseur du FC Barcelone et afin de combler ce départ, Liverpool serait prêt à passer à l'action pour le Lyonnais, qui a toujours eu un faible pour les Reds. Néanmoins, il serait fait état d'une offre légèrement supérieure à 20 millions d'euros, ce qui ne semble pas être vraiment les plans du club rhodanien.