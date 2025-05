Rayan Cherki et Alexandre Lacazette lors d’OL – Angers (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après avoir appris la première convocation en équipe de France A de son coéquipier et ami Rayan Cherki, l’attaquant de l’OL Alexandre Lacazette s’est empressé de le féliciter sur ses réseaux sociaux.

Voilà deux coéquipiers qui risquent bien de se manquer humainement. Mais surtout sportivement. Tous deux sur le départ, Rayan Cherki et Alexandre Lacazette vont quitter l’OL cet été, comme ils l'ont annoncé chacun de leur côté. Cette saison, l’attaquant et son meneur de jeu ont affiché une grande complicité sur le terrain. À tel point qu’elle risque de susciter bientôt la nostalgie des supporters lyonnais. Face à Angers, samedi dernier, c’est d’ailleurs le numéro 18 qui a offert sur un plateau le 201ᵉ et dernier but de son capitaine sous les couleurs de son club formateur. Comme un juste retour des choses pour permettre à l’une des figures de l’institution rhodanienne de partir sur la plus belle des notes.

Une convocation méritée selon Lacazette

Mais ce mercredi, c’était au tour de Rayan Cherki d’être récompensé pour sa belle saison. En effet, le joueur de 21 ans a pour la première fois entendu son nom être prononcé par Didier Deschamps à l’occasion de sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Retenu pour le Final Four de la Ligue des Nations, celui qui a longtemps cravaché avec les Espoirs pourra enfin franchir les portes du château de Clairefontaine avec les A. Un moment tant attendu. Et important dans la carrière du joueur formé à l’académie. Ce à quoi n’a pas manqué de réagir son "grand frère" Alexandre Lacazette sur son compte Instagram.

Un "félicitations frero", accompagné d’un "mérité ", qui en dit long sur la relation entre les deux hommes. Outre leur aventure commune entre Rhône et Saône, c’est aussi leur périple olympique qui avait un peu plus soudé leurs liens. Lors des Jeux 2024, les deux coéquipiers avaient décroché l’argent sous les ordres de Thierry Henry. Une médaille récompensée il y a quelques jours par une distinction particulière. Celle du titre de chevalier de l’ordre national du Mérite, remis par la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Alexandre Lacazette et Rayan Cherki.