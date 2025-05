John Textor, patron d’Eagle Football et propriétaire de l’OL (Photo by Mauro PIMENTEL / AFP)

Après le tour de passe-passe réalisé avec Thiago Almada à l'été 2024, John Textor serait en passe de faire la même opération avec Alvaro Montoro. L'Argentin débarquerait à Botafogo avant de rejoindre l'OL dans les mois à venir.

Des droits économiques, mais pas sportifs. C'est toute la complexité liée au cas de Thiago Almada au sein de l'OL. Le club lyonnais a certes acquis les droits de l'Argentin, mais ce dernier ne lui appartient pas vraiment. Cela laisse donc planer le doute sur une suite de l'aventure d'Almada dans la capitale des Gaules après seulement six mois. Avec une potentielle interdiction de recrutement, impossible de voir le joueur offensif reprendre avec l'OL et encore moins sous un prêt gratuit après le durcissement des règles. Néanmoins, le gros coup réalisé en juin 2024 avec la venue de Thiago Almada à Botafogo d'abord puis à l'OL en janvier dernier semble avoir donné des idées à John Textor. D'après le média argentin TyC, le patron d'Eagle Football serait en passe de refaire le même coup avec Alvaro Montoro.

Déjà des intérêts européens

Le jeune milieu de terrain (18 ans) va quitter Velez Sarsfield et devrait s'engager avec Botafogo dans les semaines à venir, malgré l'intérêt de Naples, Benfica ou encore du Borussia Dortmund. L'idée serait d'établir la même stratégie qu'avec Almada. D'après TyC et confirmé par Globo, Montoro devrait jouer pendant un an avec le club carioca avant de mettre les voiles vers l'Olympique lyonnais dans un projet à court ou moyen terme. Reste à savoir si cette fois, l'argent envoyé à Velez avec qui Alvaro Montoro est sous contrat jusqu'en décembre prochain proviendra de Botafogo ou des caisses rhodaniennes…