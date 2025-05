Clap de fin à venir pour l'OL Futsal

Maintenu en D2 lors de la dernière journée, l'OL Futsal aura fini sur une victoire et une bonne note. Face au désir de John Textor de se séparer de la section, les droits de l'OL Futsal vont revenir au FC Chassieu-Décines.

Il y avait eu une montée historique la saison passée, mais l'épée de Damoclès pesait déjà au-dessus du groupe de David Touré. Malgré l'accession en D2 pour la première fois de l'histoire, l'OL Futsal savait que ses heures étaient comptées. La montée au deuxième échelon national avait quelque peu ralenti le processus, mais la fin de la section futsal du club lyonnais vient de sonner, comme rapporté par Le Progrès. Quelques semaines après avoir acquis le maintien en D2, les joueurs de David Touré n'auront pas l'opportunité de disputer une deuxième saison de suite. Enfin, si, mais pas sous les couleurs de l'OL. La réunion qui s'est tenue mercredi entre le club lyonnais, la Ligue, le District et le club de Chassieu-Décines a accouché du transfert des droits sportifs de l'OL à son voisin, présidé par Anthony Stal.

Chassieu veut un accompagnement financier et matériel

Il manque encore la validation de la FFF, mais ce ne devrait être qu'une formalité, signant ainsi la fin de l'OL Futsal, créé par Joël Fréchet. Une volonté assumée par John Textor depuis un an désormais et qui se produit donc en cette première saison en D2 avec la 5e place arrachée grâce à la victoire à Plaisance-Pibrac lors de la dernière journée. La section futsal passera la main à Chassieu-Décines que ce soit en R2 pour la réserve ou en D2 pour l'équipe fanion.

Toutefois, le FCCD aurait demandé un accompagnement financier et matériel pour subvenir à cette passation. Quand le propriétaire américain pointait le coût de cette section pour y mettre un terme, cette doléance ne devrait pas le ravir, lui qui cherche à se mettre à jour financièrement avant le passage devant la DNCG. Même si cela ne doit être qu'une goutte d'eau par rapport à ce qui peut se passer chez les pros.