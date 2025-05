OL : Pierre Sage balaie les idées reçues sur Rayan Cherki

Rayan Cherki et Pierre Sage lors d’OL – Nice (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ayant côtoyé Rayan Cherki pendant un an et demi, Pierre Sage a pu voir une autre facette du joueur. Bien loin de la réputation qui peut coller à la peau du néo-international.

Pierre Sage a vécu une histoire digne d'un scénario hollywoodien avec l'Olympique lyonnais. Arrivé dans le club rhodanien le 30 novembre 2023 pour sauver les Gones d'une potentielle relégation en Ligue 2, il a porté son équipe vers une qualification en Ligue Europa (sixième place). La saison 2024-2025 a été moins heureuse avec un début difficile en championnat et une élimination prématurée en Coupe de France. Une spirale négative qui a abouti à l'éviction de Pierre Sage, remplacé dans la foulée par Paulo Fonseca le 28 janvier 2025. Dans l'émission Le Club des 5 sur YouTube, l'entraineur français a évoqué les préjugés qu'il pouvait avoir sur Rayan Cherki avant de le rencontrer en personne.

Pierre Sage :"J'ai écouté tout ce qui se disait"

Interrogé sur la progression fulgurante de Rayan Cherki, Pierre Sage a tenu à mettre en lumière l'aspect humain du joueur : "Je suis arrivé avec des a priori (sur Rayan Cherki) parce que je ne le connaissais pas du tout. J’ai fait comme tout le monde, j’ai écouté tout ce qui se disait. Et c’est vrai qu’au quotidien, c’est vraiment quelqu’un qui a le cœur sur la main, qui est très ouvert avec les autres, qui organise souvent des trucs à la fin des séances pour qu’on se rassemble. Il a une joie de vivre et de jouer qui est assez communicative, donc c’est assez plaisant d’être à son contact et d’entraîner des joueurs comme lui", a-t-il déclaré. Bien loin du côté égoïste qui peut coller aux baskets du meilleur passeur de Ligue 1 et de Ligue Europa.