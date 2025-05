Un an après le sacre dans le tournoi International U16 de Guadeloupe - Mémorial José Gaydu, l'OL ne récidivera pas en 2025. Les joueurs de Martin Fabre ne se sont pas qualifiés pour les quarts de finale.

Il n'y aura pas de doublé pour l'OL dans le tournoi International U16 de Guadeloupe - Mémorial José Gaydu. Après le sacre la saison passée, les U16 de l'OL ont déjà pris la porte des poules à l'occasion de l'édition 2025. Après un nul contre le RC Lens (0-0) pour lancer la défense du titre acquis il y a un an, les Lyonnais ont ensuite battu la sélection de Nord Grande Terre (3-2). Malheureusement, la défaite jeudi contre Torcy (1-0) a été fatale aux ambitions lyonnaises. Ce vendredi, il n'y avait pas le nom de l'OL dans le tableau des quarts de finale, au contraire de Monaco, Lens et Le Havre, autres clubs de Ligue 1 représentés en Guadeloupe.

Un voyage sans cadres et sans Barlet

Privés de trois cadres de la génération 2009 avec les sélections de Kenan Doganay et Kylian Negri en équipe de France et de la blessure d'Adil Hamdani, les U16 devaient en plus faire avec un nouveau coach. En attendant de prendre les U15 la saison prochaine, Martin Fabre a remplacé en dernière minute Amaury Barlet. Ce dernier a été gentiment invité à faire l'impasse sur ce tournoi en Guadeloupe, lui qui va quitter le club lyonnais à la fin du mois de juin après presque quinze ans de service.