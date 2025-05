Avec Himbert (OL) décisif, la France file en finale de l'Euro U17

Auteur d'une passe décisive, Rémi Himbert a participé au succès de la France contre la Belgique jeudi soir (3-2). L'attaquant de l'OL disputera la finale de l'Euro U17 contre le Portugal.

Il y a trois ans, Saël Kumbedi et Mamadou Sarr remportaient l'Euro U17 et faisaient la fierté de l'OL. Auront-ils un successeur dans les jours à venir ? La possibilité est bien là puisque l'équipe de France est de nouveau en finale du tournoi continental avec un membre de l'OL Académie en son sein. Rémi Himbert fait en effet partie du groupe retenu par Lionel Rouxel pour disputer le tournoi en Albanie et il s'est mis en évidence en demi-finale. Face à la Belgique (3-2), l'attaquant des U19 lyonnais a mis du temps à se mettre en route, à l'image de l'ensemble des Bleuets. Finalement, la pause a fait du bien avec deux buts tricolores dans les dix premières minutes.

Un quatrième titre pour les Bleuets ?

L'occasion pour Himbert de se mettre en évidence pour sa onzième cape avec les U17. La France a repris l'avantage sur les Diablotins Rouges grâce à un service du Lyonnais pour Rudy Matondo (2-1, 50e) avant que Djylian N'Guessan n'inscrive le 4e but de sa compétition, revenant ainsi à hauteur d'Alejandro Gomes Rodriguez, éliminé dès la phase de poule. En finale, les Bleuets affronteront le Portugal dimanche avec l'espoir de ramener un quatrième titre européen après 2004, 2015 et 2022.