OL : Alejandro Gomes Rodriguez, ou l’art de la confiance en soi

Joueur extrêmement jeune, Alejandro Gomes Rodriguez a pourtant déjà connu beaucoup de choses dans sa carrière. A 16 ans, l’attaquant fait preuve d’une inébranlable confiance en ses qualités.

Il est pour l’instant la seule véritable "nouvelle" recrue offensive de l’OL, et ce n’est, à l’instant T, pas pour venir apporter une solution devant à Pierre Sage. Alejandro Gomes Rodriguez fait partie de la génération 2008 anglaise, dont il est lui-même un des fers de lance. A seulement 16 ans, il a rejoint l’Olympique lyonnais cet été à la fin de son contrat avec Southampton, qui l’avait accueilli en 2022 en provenance du Eastleigh Tornadoes FC. Le voilà désormais Rhodanien pour trois ans, avec une option pour faire durer l’aventure.

Pour l’heure, son objectif sera avant tout de découvrir le football français, avec pour cela un apprentissage en réserve, sous la surveillance de Gueïda Fofana, mais aussi du staff de l’équipe professionnelle. Car même s’il n’est pas encore majeur, l’international chez les jeunes Three Lions (quatre buts et deux passes décisives en huit sélections U16) semble déjà physiquement prêt à se frotter aux adultes.

Surclassé chez les jeunes

En avance sur les adversaires de son âge, il a été surclassé dans diverses catégories, évoluant avec les U18 des Saints à 14 ans et découvrant la Premier League 2, l’équivalent des U21, en 2023-2024, tout en continuant de côtoyer les U18. Un avantage physique qu’il cultive énormément avec du travail hors terrain, notamment sous la houlette de Brodie Couzins, coach personnel.

Ce dernier, qui aide aussi Ainsley Maitland-Niles, nous explique comment Gomes Rodriguez est devenu cet athlète doté de grandes qualités d’explosivité, de vitesse et d’appuis. "Il a simplement pris son régime alimentaire et son entraînement musculaire très au sérieux. S'il était aux États-Unis, personne ne s'interrogerait à ce sujet car les enfants commencent à s'entraîner à la salle de sport à 13 ans. J'ai l'impression que dans le football européen, on ne tire pas toujours le meilleur parti des jeunes joueurs sur le plan physique, estime celui qui collabore avec de nombreux footballeurs. Il a séjourné chez moi pendant des périodes hors saison. Notre travail acharné a porté ses fruits et il est prêt à jouer dans l'équipe première."

Un excellent finisseur

Au-delà de ses prédispositions athlétiques, l’attaquant est aussi un excellent finisseur, capable de résister aux défenseurs par sa puissance tout en faisant preuve de lucidité devant le gardien. "Il n'a peur de rien. C'est un joueur qui veut dominer dans le dernier tiers au poste de numéro 9 et qui a pleinement confiance en sa capacité à le faire contre n'importe quel adversaire. Il est venu au stage au Qatar et s'est épanoui en jouant avec des garçons expérimentés et en apprenant à améliorer son jeu, confie son entraîneur individuel. C'est une éponge à informations et je suis sûr que Lyon est le lieu idéal pour lui permettre de montrer son talent au monde entier."

"Ale", comme le surnomme Couzins, dispose aussi d’un pied faible, le gauche, tout à fait correct. "Les progrès que nous avons constatés dans ce domaine sont incroyables", abonde son compatriote. Mais bien sûr, celui qui a aussi porté les couleurs du Venezuela (U17) et du Portugal (U15), est encore un talent brut. "Je pense qu'avec lui, il s'agit surtout d'être un peu plus mature, de savoir quand il faut aller à fond et quand il faut ralentir, nous précise le préparateur basé à Londres. Il n'est pas nécessaire de jouer à cent à l'heure pendant 90 minutes, mais c'est quelque chose que l'on apprend en jouant avec des coéquipiers d'expérience."

Il veut jouer au plus vite avec les pros

L’autre grande force de l’adolescent est incontestablement sa très grande confiance en soi. "La première année sera difficile, mais je pense m’adapter très rapidement. Mon ambition est de marquer beaucoup de buts pour l’OL afin de rejoindre l’équipe première le plus vite possible, affirmait-il lors de ses premiers mots au club. Je veux aller en Ligue des champions." Déterminé, il a même déjà prévu de la place pour ranger les trophées qu’il pourrait remporter avec l’Olympique lyonnais.

Une donnée qui fait dire à Couzins que Gomes Rodriguez réussira à se frayer un chemin dans sa nouvelle équipe. "Il sait quels sont ses rêves et connaît les sacrifices que les footballeurs doivent faire pour les réaliser. Il faut être mature à un jeune âge et beaucoup de joueurs doivent prendre ce genre de décisions. Venir et s'investir à mon camp d'intersaison pendant 10 jours montre qu'il sait ce qu'il doit faire pour arriver là où il veut être. Il est aux anges à l'idée de signer dans un si grand club, assure-t-il. Il a également participé à quelques séances avec Maitland-Niles, ce qui fait qu'il a un visage familier auprès de lui."

En attendant de voir jusqu’où peut réellement aller l’avant-centre, il a effectué ses premiers pas avec le groupe Pro 2 le week-end dernier. Samedi, il a participé durant les 25 dernières minutes au match amical contre l’UF Mâconnais (défaite 1 à 0) au GOLTC. Pour lui comme pour ses partenaires, la préparation se poursuit cette semaine avec le viseur, la prochaine rencontre face à Bourg-en-Bresse le vendredi 9 août.