Jeune attaquant de 16 ans, Alejandro Gomes Rodriguez a signé à l’Olympique lyonnais samedi dernier. Une chose est sûre, l’attaquant de la génération 2008 ne manque pas d’ambitions.

Sa venue a été officialisée le 20 juillet. Alejandro Gomes Rodriguez est arrivé en tant qu’agent libre à l’OL. Âgé de seulement 16 ans, le footballeur a signé son premier contrat professionnel dans le Rhône. Au micro d’OLPlay, l’ancien joueur de Southampton s’est d’ailleurs montré très ambitieux. Selon lui, tout "se passera très bien" dans son nouveau club, et il "espère même commencer le plus tôt possible". Né au Venezuela et ayant grandi en Angleterre, l’international U16 anglais concède que "la première année sera difficile", mais il pense s’adapter "très rapidement" ensuite.

Il ne s'en cache pas, son objectif principal est de "marquer beaucoup de buts pour Lyon afin de rejoindre l’équipe première le plus vite possible". Destiné dans un premier temps à faire partie de la réserve lyonnaise, le buteur compte ne pas rester trop longtemps en National 3. Le droitier déclare même vouloir "aller en Ligue des champions" avec sa nouvelle formation. Ainsi, les supporters sont prévenus, il va "représenter le club à fond".

Il a déjà tissé des liens avec Maitland-Niles

Durant la saison 2022-2023, Alejandro Gomes Rodriguez et Ainsley Maitland-Niles évoluaient à Southampton. Les deux hommes se connaissent donc et se sont même entraînés ensemble cet été. "Je me suis entraîné avec lui une semaine, on était à Londres", précise la nouvelle recrue lyonnaise. Jouer "avec un joueur de l’équipe première, c’était super intéressant" selon lui. Le jeune Anglais a même "posé beaucoup de questions" à son coéquipier, afin d’être sûr de faire le bon choix. Ainsi, le couteau suisse de l'OL a joué un rôle dans la décision du futur protégé de Gueïda Fofana.