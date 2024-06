OL : Maitland-Niles, le couteau suisse lyonnais

Ainsley Maitland-Niles (OL) face au PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Peu en vue à son arrivée l’été dernier, Ainsley Maitland-Niles est devenu l’un des joueurs majeurs de la remontée de l’OL. Positionné à plusieurs postes, le joueur polyvalent a toujours donné satisfaction à son coach.

Libre de tout contrat lors du mercato estival 2023, Ainsley Maitland-Niles a choisi de rejoindre l’OL. Lors de sa première partie de saison, l’international anglais a peu joué sous Laurent Blanc et Fabio Grosso. Cependant, depuis l’arrivée de Pierre Sage, le numéro 98 de l’Olympique lyonnais a repris confiance en lui. En avril, le natif de Londres avait d'ailleurs déclaré être "de nouveau heureux de jouer au foot ". Baladé à plusieurs postes par son nouvel entraîneur, l’homme de 26 ans a évolué en tant que latéral droit, latéral gauche, milieu récupérateur, ailier gauche… À l’image de son club, sa deuxième moitié de saison est excellente.

Un penalty décisif

En Ligue 1, Ainsley Maitland-Niles a disputé 23 rencontres sur 34. Le footballeur a marqué un seul but dans le championnat français, mais sûrement l’une des réalisations les plus importantes de l’exercice lyonnais. L’ancien Gunners a tiré le penalty de la victoire lors de la victoire 4-3 face au Stade Brestois. Un tir au but inscrit à la 90+16ᵉ minute du match, dans un Groupama Stadium en ébullition. L’ex-joueur du Southampton FC est désormais apprécié par les supporters, lui qui peut dépanner partout sur le terrain. Le Britannique devra ainsi commencer la saison prochaine dans sa dynamique actuelle. À noter que la reprise de l’Olympique lyonnais se déroulera le 5 juillet.