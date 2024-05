Avant le coup d’envoi d’OL - Strasbourg, le club a souhaité honorer une de ses supportrices pour son anniversaire. À l’occasion de ses 98 ans, Josette a reçu un maillot des mains d’Ainsley Maitland-Niles, qui évolue avec ce numéro depuis son arrivée.

Elle ne pouvait certainement pas rêver meilleur anniversaire. Dimanche soir, Josette a fêté ses 98 ans au Parc OL. Elle a pu suivre au plus près l’exploit de son club de cœur. Celui de battre Strasbourg (2-1) et accrocher la 6e place pour disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Comme les 57 027 spectateurs présents à Décines, la supportrice a dû avoir le palpitant assez élevé dimanche, pas forcément de conseiller à son âge. Seulement, ce dimanche était riche en émotion avant, pendant et après OL - Strasbourg pour Josette.

Maitland-Niles porte le 98 depuis août

Au moment de l’échauffement des joueurs de Pierre Sage, elle a été mise à l’honneur par le club lyonnais. Présente en bord de pelouse, la doyenne des supportrices a reçu le nouveau maillot de l’OL en guise de cadeau d’anniversaire avec le flocage "Josette, 98". Et qui d’autre qu’Ainsley Maitland-Niles pour le lui remettre ? Arrivé l’été dernier à l’OL, l’Anglais porte ce numéro depuis et s’est forcément prêté avec le sourire à l’exercice.