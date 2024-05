OL - Strasbourg (2-1) : la défense à l’honneur

Lors du succès face au RC Strasbourg (2-1), la défense de l'OL a livré une prestation de taille. De quoi redonner confiance à l'équipe avant la plus grande échéance de cette saison.

Longtemps critiquée, à juste titre, la défense de l’OL s’est enfin illustrée lors du succès face à Strasbourg (2-1). Un peu tard, certes, mais pour la dernière danse de Ligue 1, Jake O'Brien et ses coéquipiers ont décidé de fermer les vannes. Notamment dans l’axe, où la charnière centrale a remporté 100% de ses duels (5/5 pour Obrien et 6/6 pour Caleta-Car). Un sans-faute qui n’avait plus vu le jour depuis le 19 mai 2023, lors du succès 3-1, face à Monaco (11/11, Diomandé et Lukeba) d'après le compte X Data OL.

Cependant, l’arrière-garde lyonnaise n’a pas tout réussi sur cette rencontre. Habib Diara est parvenu à se déjouer de Duje Caleta-Car, dans son dos, avant d’armer une frappe en angle fermé, pour le seul but des Alsaciens (63ᵉ) dans cette rencontre. Dans un entre-deux, l’international croate a été pris à défaut mais ne peut être considéré comme fautif. Car il a été celui qui a relevé la défense rhodanienne cette saison. Le défenseur de 27 ans termine cet exercice en étant la deuxième référence de Ligue 1 tous postes confondus, avec 71 % de ses face-à-faces remportés. Seul le Niçois, Andy Pelmard fait mieux en comptabilisant 73% de ses duels victorieux.

La défense doit répondre présente contre le PSG

Clinton Mata tenait, lui, aussi à s’illustrer sur la pelouse du Parc OL pour la dernière danse de Ligue 1. Le défenseur de 31 ans n'a pas ménagé ses efforts face aux Alsaciens. Sa haute intensité de jeu a permis de faire de l’ombre à la contre-performance de Rayan Cherki sur l’aile droite. Dans "Tant qu'il y aura des Gones", Nicolas Puydebois a tenu à saluer le bon état d’esprit de l’Angolais. "Il correspond à l’ADN OL. Il ne fait pas de bruit. Il travaille, il est arrivé avec la force tranquille et il a toujours répondu présent", a déclaré notre consultant sur le plateau de TKYDG lundi.

Déjà costaude à Clermont, la défense lyonnaise renvoie un signe positif à Pierre Sage et à toute l'équipe. Un bon point avant d'aller affronter le PSG, auteur de huit buts en deux matchs contre les Lyonnais. Comme on dit, une attaque fait gagner des matchs, une défense des titres. Il en sera question samedi avec la finale de la Coupe de France.