De la dernière place à la Ligue Europa : l'incroyable saison de l'OL !

Remis de la folle soirée de dimanche, l'équipe de TKYDG est revenue sur l'incroyable saison de l'OL, mettant aussi l'accent sur Pierre Sage et Anthony Lopes.

Personne n'aurait pu imaginer faire cette émission en décembre 2023. Pourtant, près de six mois plus tard, l'OL est bel et bien européen au terme de l'exercice 2023-2024. Pour cela, il a dû réaliser un exploit, à savoir prendre 36 points sur la phase retour. Cela lui a permis de coiffer sur le fil Lens à la sixième place. Sur le plateau, Razik Brikh, Nicolas Puydebois et leur invité du jour, Antoine Philippon (GOAL FC), sont revenus sur cette saison pas comme les autres.

Place ensuite au deuxième thème qui a permis d'évoquer le travail de Pierre Sage à la tête de l'Olympique lyonnais. Prolongé après la finale de la Coupe de France samedi, comme l'a révélé John Textor, le coach rhodanien aura désormais toute une présaison pour faire progresser encore cette équipe avant le coup d'envoi du championnat et de la Ligue Europa.

Deux gardiens pour évoquer Anthony Lopes

Enfin, ce numéro de Tant qu'il y aura des Gones s'est refermé sur le sujet Anthony Lopes. Probablement sur le départ cet été, le portier a peut-être joué son dernier match avec son club de toujours dimanche. Retour sur cette soirée émouvante pour lui et ses proches. Avec deux gardiens dans ce TKYDG, le moment était idéal pour parler de la carrière du natif de Givors.