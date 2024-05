OL : Textor, Friio, Caqueret... Sage s'attire les louanges

Des dirigeants aux joueurs, Pierre Sage s'est attiré les félicitations de tout le club dimanche. Il a également été prolongé en direct par John Textor.

Une mission difficile, celle de maintenir l'OL, pour un résultat au-delà des espérances. En six mois à la tête de l'Olympique lyonnais, Pierre Sage aura fait de sa formation un groupe capable de viser l'Europe, et pas seulement via la Coupe de France. Présentant le meilleur bilan en Ligue 1 en 2024, l'entraîneur rhodanien peut se réjouir d'avoir transformé le visage d'Alexandre Lacazette et de ses coéquipiers.

Il ne faisait déjà guère de doute qu'il serait prolongé après ses six premiers mois sur le banc rhodanien. John Textor a officialisé la nouvelle dimanche soir après le succès contre Strasbourg (2-1) qui envoie son club en Ligue Europa grâce à la 6e place. Sage sera donc à la tête de l'effectif lyonnais en 2024-2025, après avoir été augmenté récemment.

Augmenté et bientôt prolongé

De bonnes nouvelles pour le Jurassien, qui a en plus reçu les éloges du propriétaire américain. "Au début du championnat, nous étions concentrés sur la survie, c’était dans les têtes de tout le monde. A un moment, ils ont simplement commencé à y croire. Pierre est arrivé. C’est une jeune équipe et les joueurs veulent juste un bon plan dans lequel ils croient. Ce qu'il a fait avec sa formation, c'est exactement ça. C’est un homme bien avec un bon cœur. Il avait une bonne stratégie, il l’a bien communiquée, bien enseignée", a salué l'homme d'affaires.

David Friio aussi s'est montré dithyrambique au sujet de Pierre Sage. "Il fait partie d'un tout. C'est incroyable ce qui s'est passé depuis le mois de décembre. On a vécu des choses ensemble et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il a amené du calme, a-t-il observé. C'est quelqu'un d'intelligent, de posé et je pense qu'à cet instant de la saison, lorsqu'on était en difficulté, il a réussi à poser les choses de manière claire."

"Il nous a redonné le plaisir de jouer au foot", Caqueret

Le directeur sportif poursuit. "Avec le mercato et la meilleure dynamique, il a pu mettre en place son projet, ce qui a été payé car maintenant, on a un fond de jeu. On performe au niveau que l'on doit être. Quand on prend la décision de le nommer, c'est du match par match et je vois son évolution personnelle. Il gagne vite en expérience et est devenu un coach légitime", a-t-il apprécié.

Félicité par la direction, Pierre Sage a surtout su emmener tous les joueurs dans son sillage. Son discours a rapidement fait effet, ce que les membres de l'effectif ont évoqué tout au long de ces derniers mois. "Il a ramené sa simplicité, ce qui a tout changé, a loué Maxence Caqueret. C'est un entraîneur incroyable qui a redonné à tout le monde le plaisir de jouer au football et on ne peut que le remercier pour ça." Un titre samedi prochain en Coupe de France viendrait couronner un début de carrière très prometteur pour l'ex-directeur de l'académie.