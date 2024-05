Après OL - Strasbourg (2-1), les Lyonnais au paradis

En quelques minutes, l'OL a frôlé la correctionnelle, avant de finalement l'emporter face à Strasbourg (2-1). Une nouvelle soirée de dingue à Décines.

Dimanche, la Ligue 1 version 2023-2024 s'est conclue sur une nouvelle soirée exceptionnelle. A Lorient, Lille, mais surtout à Décines, où l'OL a obtenu au bout du bout son billet pour la Ligue Europa en chipant la sixième place à Lens. Pour cela, il a fallu compter sur un penalty manqué par Strasbourg à moins de quinze minutes de la fin, puis par un autre, réussi celui-là, d'Alexandre Lacazette au bout du temps additionnel (2-1 score final).

Sur cette tentative, le héros de la rencontre n'a pas tremblé, ajustant parfaitement le portier strasbourgeois malgré une charge immense sur ses épaules. "Je sais que je vais le convertir. Autant j’ai eu des penaltys sur lesquels j’ai ressenti une grosse pression, autant celui-ci, je savais que j’allais marquer, a confié le capitaine lyonnais après la partie. Il y a des jours comme ça où on sent les choses."

Le stade bascule dans l'ivresse et envahit le terrain

Une réalisation qui a fait basculer le stade dans une autre dimension. Déjà incandescents, les fans ont alors hurlé leur satisfaction devant ce scénario, avant d'envahir la pelouse, comme lors de la qualification en finale de la Coupe de France face à Valenciennes en avril (3-0). "On vit des moments fous avec notre public qui nous a soutenus du début à la fin, malgré des passages compliqués, a salué Maxence Caqueret. Nous avons su rester forts, remonter la pente à force de travail. On repense à la première moitié du championnat, quand tout le monde nous enterait, à juste titre."

Les acteurs de ce match, qui, à l'image de bien d'autres en 2024, restera inoubliable, ont d'ailleurs eu du mal à mettre des mots sur leur état d'esprit après le coup de sifflet final. Même le stoïque Pierre Sage s'est difficilement contrôlé. "Il y a de la joie pour tout l'environnement lyonnais. On s'était dit qu'on pouvait le faire et on y est parvenu. A la fin, les secondes paraissaient des minutes, les minutes des heures, c'était très difficile. J'ai essayé de rester serein et stable émotionnellement pour calmer les joueurs et le banc, a-t-il relaté. Tout le monde était debout, et si on encaissait un but à la fin, ça aurait été catastrophique."

"Même si on écrit ce script pour Netflix..."

Pour l'heure, le futur diffuseur TV du championnat n'est pas connu. Mais il y a fort à parier que ce genre de scénario soit du goût de la Ligue et des chaînes, qui y retrouvent là plus de rebondissements que dans les séries télévisées. "Je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans la tête, mais il y avait beaucoup d'émotion et de bonheur. Même si on écrit ce script pour Netflix, on ne peut pas l'inventer, a commenté David Friio, le directeur sportif rhodanien. C'est incroyable, à l'image de ces dernières semaines, les remontées, les scores prolifiques... C'est la conséquence d'un grand investissement de tout le monde à l'OL."

Comme le dit l'adage, "L'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être heureux", ce que les supporteurs pourront confirmer, d'autant plus après une performance comme celle de dimanche. Eux aussi ont bien mérité ce cadeau européen. "Ils ont une part de responsabilité dans ce succès parce que notre début de saison est catastrophique. On comprenait leurs réactions, même si on voulait qu’ils nous soutiennent. C’est ce qu’ils ont fait toute l'année, même avec des déceptions. Ils ont été présents à l’extérieur, toujours là, même lors des prestations médiocres, a rappelé Lacazette. C'est le résultat du travail de tout le monde. Tant au niveau du club, des employés, des supporteurs..."

L'OL peut viser encore plus grand

Depuis le 19 mai à 23 heures, c'est tout un écosystème qui respire mieux et qui s'avance vers un horizon plus dégagé. Avant de penser à l'équipe capable de redonner des couleurs européennes à l'institution rhodanienne, il y a une finale de Coupe de France à jouer. Un feu d'artifice potentiel sur un exercice 2023-2024 qui restera quoi qu'il arrive dans les annales.