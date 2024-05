Cité régulièrement parmi les possibles départ cet été, Rayan Cherki a livré un discours qui ressemble à un au revoir dimanche après la victoire face à Strasbourg (2-1).

Après la finale de la Coupe de France samedi prochain, une page va se tourner à l'OL. Comme à l'issue de chaque saison, des joueurs vont quitter le club, d'autres débarqueront entre Rhône et Saône pour quelques mois, voire années. Dans les possibles départs, on retrouve des historiques, à l'image d'Anthony Lopes, mais aussi des gamins du club, dont Rayan Cherki.

Le mercato estival s'apparente à un gros chantier pour David Friio et ses équipes, et le dossier Cherki devrait tenir une bonne place en haut de la pile. A un an du terme de son contrat, le milieu offensif qui sort d'un exercice 2023-2024 à 3 buts et 8 passes décisives, se trouve à la croisée des chemins. Une prolongation de contrat ou vraisemblablement une vente afin de soulager les comptes.

"Ces moments resteront à jamais gravés dans mon cœur"

Déjà retenu in extremis à l'hiver 2023, le meneur de jeu a en tout cas tenu un discours faisant penser à un au revoir au micro de Free Ligue 1. "Ces moments resteront à jamais gravés dans mon cœur. J'aimerais remercier tout le monde, toutes les personnes rencontrées ici, celles qui m'ont aidé quand c'était dur, mais aussi celles qui m'ont critiqué car c'est grâce à elles que j'en suis là. Je ne regretterai jamais d'être resté", a-t-il déclaré. Au sortir d'un premier semestre 2024 plutôt à son avantage, notamment dans un rôle de remplaçant, l'avenir de l'international Espoirs français devrait alimenter l'espace médiatique.