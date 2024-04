Mercato : "Le cas Cherki passe après l’OL"

Présent en conférence de presse ce vendredi, Rayan Cherki a fait preuve de sincérité comme souvent. Interrogé sur son avenir à l’OL, le joueur offensif souhaite attendre la fin des objectifs collectifs pour se positionner.

Certains peuvent lui reprocher un manque de maturité dans son jeu et pourtant, devant un micro, Rayan Cherki est bien loin d’afficher 20 années à son compteur. Comme habituellement avec le joueur offensif de l’OL, les échanges sont fluides, honnêtes, que l’on soit d’accord ou non avec ce qu’il peut dire. Ce vendredi, Cherki s’est présenté devant la presse à deux jours du déplacement à Nantes (20h45), un lieu qui lui rappelle forcément toujours des bons souvenirs, "même si c’est du passé, c’était il y a quatre ans. Si je reste dans le passé, je n’avancerai pas." À l’époque, à seulement 16 ans, il avait éclaboussé de toute sa classe un match de Coupe de France face aux Canaris et un avenir radieux lui était promis.

En fin de contrat jusqu'en juin 2025

Quatre ans plus tard, les attentes ont été validées sur certains points, d’autres non. Il existe toujours une forme de débat autour du cas Rayan Cherki et ce dernier devrait encore être au cœur des rumeurs estivales. Avec un contrat qui se termine en juin 2025, le numéro 18 de l’OL est à la croisée des chemins. Possédant déjà un salaire confortable pour un remplaçant de luxe, Cherki représente une valeur marchande pour les dirigeants qui ne souhaitent pas le voir partir libre dans un an.

Quel est l’état d’esprit du joueur ? "Sincèrement, je ne pense pas, mais alors pas du tout à après. On sait qu’on a énormément d’échéances jusqu’à la fin de la saison. Le cas Rayan Cherki, il attendra, car sur la fin de la saison, c’est l’OL qui primera sur tout. Quand il faudra se poser les questions, on se les posera, mais là, c’est l’Olympique lyonnais qui passera avant Rayan Cherki."

Le collectif avant le cas personnel, voilà une avancée dans la mentalité de Cherki même s’il reviendra vite sur la table, une fois la saison terminée.