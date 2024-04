OL Académie : le programme du week-end

Après un peu de repos, les équipes masculines de l’Académie reprennent du service ce week-end. Zoom sur les rencontres de samedi et dimanche.

Pour le week-end pascal, les joueuses de l’OL Académie avaient été mises à l’honneur avec la réserve et les U19. Malheureusement, cela ne leur avait pas porté chance avec deux revers. Une semaine plus tard, les cadettes ont bien rendez-vous pour un match amical contre la Juventus samedi (13h30) à Meyzieu, mais la part belle sera faite aux équipes masculines qui avaient fait relâche il y a sept jours. Le début des hostilités débutera samedi à 15h du côté de Limonest. La réserve de l’OL, battue il y a deux semaines en fin de match par Espaly, doit valider son maintien en National 3 contre un concurrent pour les places d’honneur.

Une occasion en or pour les U19

Ce sera le seul rendez-vous samedi puisque les U19 et les U17 seront sur le pont dimanche. Ce sont les joueurs de Jordan Gonzalez qui lanceront ces rencontres dominicales à 11h. Vainqueurs du derby il y a deux semaines, les U17 avaient joué un match amical contre l’équipe de l’Académie de Milan Bisevac et s’étaient imposés (3-1) le week-end dernier. Dixièmes avec 29 points, l’OL est presque condamné à être dans le ventre mou, mais au Gazélec, ce ne sera pas une partie de plaisir contre une formation corse qui joue la course au play-offs.

De course pour la phase finale, il en est question pour les U19 d’Amaury Barlet. Actuellement deuxièmes, les Lyonnais n’ont malgré tout que deux points d’avance sur Strasbourg à quatre journées de la fin. Le faux pas est donc interdit contre Sochaux à Meyzieu à 15h, d’autant plus que les Alsaciens se déplacent chez le leader qu’est l’AJ Auxerre. L’occasion est belle de prendre cinq longueurs d’avance avant la confrontation directe prévue à la fin du mois.