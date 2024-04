OL Académie : week-end à oublier pour les équipes féminines

Si les joueuses de Sonia Bompastor ont gagné dimanche soir, la réserve et les U19 féminines de l’OL se sont inclinées durant le week-end.

Contre Le Havre, l’OL est venu sauver l’honneur des féminines dans ce week-end pascal. En prenant le meilleur sur le club normand (3-0), les joueuses de Sonia Bompastor ont quasiment validé leur première place pour les play-offs. Elles devront finir le travail après la trêve lors du derby contre l’AS Saint-Etienne. Cette victoire s’est dessinée sous les yeux de certaines jeunes joueuses du groupe professionnel et qui avaient notamment rejoint la réserve pour un déplacement à Cannes.

Le titre s'est envolé pour la réserve

Il y avait forcément le masque puisque les jeunes Lyonnaises ont définitivement fait une croix sur le titre dans la poule B de D3 féminine. Il aurait déjà fallu un concours de circonstances, mais en s’inclinant dans le sud de la France (1-0), l’OL reste 4e à désormais sept points de Toulouse. Les présences de Kysha Sylla, Wassa Sangaré, Alice Marques ou encore Julie Swierot n’ont rien changé. Après avoir concédé l’ouverture du score à la 55e par Louna Lapassouse, l’OL a évolué à 10 pendant vingt minutes suite au rouge de Charline Coutel.

Les U19 toujours en tête malgré la défaite

Dans le même temps, en début d’après-midi dimanche, les U19 féminines n’ont pas cherché les œufs, mais ont bien été aux fraises. Ayant réussi à prendre six points d’avance sur les deux dernières journées, l’OL a vu le PSG revenir à trois longueurs après la défaite lyonnaise à Nantes (4-1). Les Canaries n’avaient pourtant remporté qu’un match en cinq sorties et elles n’ont laissé aucune chance aux Lyonnaises dimanche. Un triplé de Clelia Fannevec en une mi-temps (14e, 30e, 41e) a mis la tête sous l’eau aux jeunes Fenottes qui restent malgré tout en tête dans cette course au titre.