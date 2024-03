Sara Däbritz après Benfica – OL (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Facile vainqueur du Havre ce dimanche soir, l’OL a terminé sa semaine en beauté. Avec ce succès (3-0), les Lyonnaises sont quasiment assurées de terminer premières et de recevoir en play-offs.

Après avoir connu le pressing haut du Benfica pendant deux rencontres, l’OL a vite retrouvé son quotidien du championnat de France, que ce soit samedi dernier à Lille ou ce dimanche contre Le Havre. Celui d’une domination sans équivoque face à des adversaires qui jouent avant tout pour ne pas perdre plus que pour gagner. À Décines, pour ce dimanche de Pâques, ce ne sont pas les Havraises qui ont fait des cadeaux aux Lyonnaises, mais bien l’arbitre. On a coutume de dire que l’arbitrage n’est pas souvent favorable aux joueuses de Sonia Bompastor, ce dimanche, il a clairement enlevé une belle épine du pied de l’OL.

Dans une première mi-temps soporifique où le HAC a joué avec un bloc plus que bas, les coéquipières de Wendie Renard, de retour dans le onze, n’ont pas joué au foot, mais bien au hand. De gauche à droite, de droite à gauche sans pour autant se montrer dangereuses. Après un premier ciseau passé à côté au quart d’heure de jeu, Eugénie Le Sommer a fait mouche sur un centre de Morroni (1-0, 33e). Problème, le ballon n’avait pas franchi la ligne, mais pour une fois, l’OL a profité d’une décision contestable en sa faveur.

Une erreur d'arbitrage qui profite enfin aux Lyonnaises

Le verrou normand ayant enfin sauté, les Fenottes ont rapidement su faire le break avant la mi-temps. Si le geste de Le Sommer avait été d’une finesse technique, celui de Melchie Dumornay a été moins académique, mais tout aussi décisif. En reprenant une remise de la tête de son attaquante, l’Haïtienne, de façon acrobatique, a marqué le deuxième but avant de permettre à l’OL d’enfoncer le clou au retour des vestiaires. En perforant balle au pied dans l’axe, Dumornay a poussé à la faute Laurie Cance pour un penalty. Sara Däbritz en a profité pour améliorer ses statistiques individuelles en 2024 en prenant à contrepied Talaslahti à l’heure de jeu. La messe était dite depuis un moment déjà et Sonia Bompastor s’est fait un malin plaisir à gérer les temps de jeu.

Elle l’avait déjà fait dès le coup d’envoi avec seulement quatre titulaires présentes dans le onze contre Benfica et le retour de Wendie Renard. La capitaine a joué 45 minutes avant de céder sa place à la pause comme Delphine Cascarino, encore remuante ce dimanche. Avec ce nouveau succès, l’OL garde ses distances avec le PSG. Néanmoins, il faudra attendre le retour de trêve et le derby contre Saint-Etienne pour définitivement assurer la première place au classement et donc l’assurance de recevoir en play-offs.