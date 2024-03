Pour la 18e journée de D1 féminine, Wendie Renard retrouve une place de titulaire aux côtés d’Alice Sombath. Laura Benkarth remplace Christiane Endler dans le but de l’OL.

En restant sur le banc et par rapport aux déclarations de Sonia Bompastor après OL - Benfica, elle se doutait sûrement que la réception du Havre ce dimanche (21h) serait son heure. Revenue à la compétition il y a une semaine en championnat entrecoupé de deux matchs sur le banc en Ligue des champions, Wendie Renard va vivre sa première titularisation avec l'OL depuis la mi-décembre et sa blessure à Fleury. La venue des Havraises, neuvièmes, juste avant la trêve internationale a permis à Bompastor de faire tourner et de donner du temps de jeu à certains éléments qui en manquaient comme la capitaine.

Par rapport au match de Benfica mercredi, elles ne sont que quatre à enchaîner : Ellie Carpenter, Sara Däbritz, Delphine Cascarino et Eugénie Le Sommer. Non pas que Sonia Bompastor prenne ce rendez-vous à la légère mais avec l'accumulation des matchs en club et en sélection, l'entraîneure lyonnaise souhaite concerner un maximum de monde. C'est dans cette optique que Laura Benkarth profite d'un peu de repos accordé à Christiane Endler pour retrouver le but de l'OL. Alice Sombath et Perle Morroni sont également les gagnantes de ce turnover en défense. Melchie Dumornay et Damaris Egurrola, impactantes lors de leur entrée en jeu contre Benfica à l'aller comme au retour retrouve le onze.

La composition de l’OL contre Le Havre : Benkarth - Carpenter, Sombath, Renard, Morroni - Dumornay, Damaris, Däbritz - Cascarino, Le Sommer, Majri