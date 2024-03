Benfica - OL (1-2) : un double changement qui change tout

Hors-sujet durant une heure, l'OL a profité de l'apport de deux entrantes et de réajustements tactiques pour dominer Benfica (1-2). Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Le top de Benfica - OL (1-2) : un double changement décisif pour les Fenottes

Il a manqué beaucoup de choses à cet OL ce mardi contre Benfica (1-2), au moins pendant une heure. Avant les entrées de Melchie Dumornay et Damaris Egurrola, les Fenottes n'ont pas mis suffisamment d'intensité, de qualité technique et d'engagement pour répondre au défi des Portugaises, qui avaient elles envie de mordre dans ce premier quart de finale de leur histoire. Les voir mener au score n'était donc pas illogique.

Mais avec ces deux nouvelles joueuses sur la pelouse, l'Olympique lyonnais s'est réorganisé et a pu s'installer plus haut sur le terrain. Lindsey Horan est montée d'un cran, pesant sur la défense adverse, tandis que Dumornay a évolué à la pointe de l'attaque, faisant parler son activité et sa capacité à conserver les ballons pour ensuite développer des offensives. Elle fut même décisive avec une déviation pour Delphine Cascarino sur l'égalisation. Un changement de visage clair avec ce qui avait été proposé avant. Soulignons aussi les prestations d'Ellie Carpenter et Sara Däbritz, qui ont été les plus régulières sur l'ensemble de la partie

Le flop : les Fenottes ont failli perdre le match elles-mêmes

Combien de ballons ont perdu les Lyonnaises à cause de mauvaises passes, d'approximations techniques, d'incompréhensions ou encore d'erreurs sur le geste à réaliser ? Réponse, trop pour une affiche de ce niveau. La séquence la plus marquante restera cette transmission entre Vanessa Gilles et Gridge Mbock interceptée lors du but lisboète, mais de nombreuses autres interférences de ce genre ont pollué la mise en place du jeu de l'OL.

Difficile dans ces conditions de développer des attaques, comme on a pu le constater durant une heure au stade de la Luz. Le pressing intelligent des portugaises n'a pas aidé, et c'est lorsque l'étreinte s'est desserrée que les joueuses de Sonia Bompastor ont pu accroître leur domination, bien aidées aussi par les entrantes.