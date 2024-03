Maladroit et inoffensif pendant 60 minutes, l'OL a finalement pris le meilleur sur Benfica en dominant largement la fin de match ce mardi (1-2). Il prend une option pour le dernier carré.

Qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Ligue des champions, Benfica ne partait pas favori dans cette double confrontation face à l’OL. Mais ce mardi soir, les Lisboètes ont démontré qu’elles ne craignaient pas leur adversaire, pourtant plus expérimenté dans la compétition. Dès les premières minutes, elles ont imposé un gros pressing aux Fenottes, qui, privées de temps et faute d’une qualité technique suffisante, ont bafoué leur football dans le premier acte.

A la 7e minute, Christiane Endler a vu son arrêt sur une frappe échouer sur son poteau. En revanche, elle n’a rien pu faire devant Faria, qui s’est présentée seule face à elle suite à une perte de balle de Vanessa Gilles (1-0, 43e). Dans la minute suivante, la Canadienne a de nouveau été dépossédée du ballon, sans conséquence cette fois. De l’autre côté, l’Olympique lyonnais a mis le pied sur le cuir durant 20 grosses minutes au cœur de cette première mi-temps, mais pour un maigre bilan offensif, hormis de trop rares situations aux 19e, 23e et 37e minutes.

Une dernière demi-heure largement à l'avantage de l'OL

Voyant son équipe incapable de réagir, même après la pause, Sonia Bompastor a décidé de faire entrer Damaris Egurrola et Melchie Dumornay avant l’heure de jeu. Un double changement qui a apporté enfin du dynamisme aux championnes de France en titre, ce qui s’est vu par deux fois avec Kadidiatou Diani, dont un face-à-face manqué (62e), avant que Delphine Casarino n’égalise suite à un débordement et à un centre en retrait d’Ellie Carpenter dévié par Melchie Dumornay (1-1, 63e). La fin du match a ensuite ressemblé à une attaque-défense, les Rhodaniennes dominant outrageusement les dernières minutes. Après une multitude d’occasions, et même un but refusé pour un hors-jeu à Vicki Becho (77e), c’est Sara Däbritz, sur un superbe service de Lindsey Horan qui fit passer l’OL devant de manière définitive (1-2, 79e).

Au vu de la physionomie de la partie, les Fenottes apprécieront sûrement ce court avantage avant l’affiche retour qui aura lieu mercredi 27 mars prochain, même si le score aurait presque pu être plus large en leur faveur. Horan notamment a manqué à l’entrée du temps additionnel une belle opportunité d’alourdir la marque. L’Olympique lyonnais a néanmoins pris une option pour la qualification en demi-finales, mais avant de valider ce potentiel billet pour le dernier carré de la coupe d’Europe, il faudra gérer la 18e journée de D1 qui se tiendra ce week-end. Samedi, les leaders iront à Lille pour un coup d’envoi à 13h30.