Avant de rencontrer Benfica pour la première fois de la double confrontation, Sonia Bompastor a estimé que son adversaire avait beaucoup progressé. L'OL partira tout de même favori.

Arrêté l'an passé en quarts de finale de la Ligue des champions par Chelsea, l'OL retrouve ce stade de la compétition ce mardi à 21 heures. Contre Benfica, les joueuses de Sonia Bompastor seront favorites, avec en plus un historique qui parle pour elles. En 2021, l'Olympique lyonnais avait balayé deux fois 5 à 0 le club lisboète. Depuis, son adversaire a bien grandi, franchissant pour la première fois l'obstacle de la phase de poules lors de cette édition.

Comment voyez-vous cette équipe de Benfica, votre adversaire en quarts de finale de la Ligue des champions ?

"C’est une très bonne équipe, nous les avons rencontrées il y a deux saisons. À l’époque, elles découvraient la Ligue des champions, et elles étaient moins expérimentées que nous. Maintenant, c’est une formation qui a beaucoup progressé et grandi. Le football féminin portugais a également beaucoup évolué, à l'image de la sélection nationale. Benfica a fait des progrès significatifs, comme en témoigne sa qualification pour les quarts de finale et son match nul face à Barcelone (4-4).

On respecte tous nos adversaires, et nous avons bien étudié cette formation qui est capable de faire preuve d'agressivité et de marquer des buts. On sait que collectivement et individuellement, elle peut nous poser des problèmes. Néanmoins, nous avons de l'expérience et du talent. Nous allons miser sur nos qualités pour les faire déjouer et les contrarier. Notre mentalité nous pousse à jouer pour tout gagner, même à l'extérieur."

"Un stade mythique"

Qu'est-ce que cela vous fait de jouer dans ce stade de la Luz, qui a une grande histoire européenne ?

"Ce stade est énorme (15.000 places ont été vendues). Lorsqu'on est athlète de haut niveau, avoir l'opportunité de disputer un quart de Ligue des champions dans cette enceinte si belle et mythique, c'est unique. Il faudra le savourer, mais cela passe par un bon contenu et une victoire. J'espère que tout cela sera réuni."

"Il y a eu cette remise en question nécessaire"

Comment avez-vous préparé cette confrontation après les deux rencontres face à Fleury ?

"On est concentrées sur le présent et l'avenir qui est le rendez-vous à Benfica. Lors de notre dernière sortie, je trouve que le groupe a montré la réaction voulue (succès 4 à 0). Mais désormais, c'est la Ligue des champions, et certains ingrédients sont nécessaires pour performer. Après la Coupe de France, il y a eu cette remise en question qui est nécessaire et nous sommes préparées pour ce quart de finale afin d'obtenir un bon résultat."

Votre avis sur Kika Nazareth, joueuse majeure de Benfica et du Portugal

"C’est une joueuse que je connais bien, elle est talentueuse et en phase de progression. Lors de la précédente partie contre nous, elle avait été la meilleure de leur côté sur le terrain. Elle a de plus une grande influence sur son équipe, c'est la métronome au milieu de terrain, et elle prend beaucoup de responsabilités en sélection nationale. Je ne regarde pas toutes ses performances, mais je sais que son évolution est positive. Elle est destinée poursuivre son ascension et à devenir une footballeuse décisive. Mais j'espère que ce ne sera pas face à nous."