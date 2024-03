Benfica - OL : avant-match, horaire et diffusion TV

Avant-match, horaire et diffusion TV, retrouvez les informations pratiques avant le quart de finale de Ligue des champions entre Benfica et l'OL.

L'avant-match

Il y avait de la revanche dans l'air pour les joueuses de l'OL vendredi face à Fleury. Éliminées par ce même adversaire une semaine plus tôt en demi-finales de Coupe de France (0-0, 4-5 tab), les Fenottes avaient envie et besoin de se rattraper en D1. Ce fut chose faite avec un large succès 4 à 0 qui n'effacera pas les regrets, mais qui remet au moins les choses dans l'ordre.

Maintenant, les protégées de Sonia Bompastor entament une toute nouvelle compétition, avec la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Premier de son groupe, l'OL a hérité de Benfica comme adversaire (leader de son championnat). Il partira favori dans cette double confrontation (19 et 27 mars), mais méfiance, car le club portugais a devancé l'Eintracht Francfort en poule, terminant deuxième derrière Barcelone, en accrochant les Espagnoles (4-4). Le manque d'expérience pourrait néanmoins jouer en sa défaveur puisqu'il est novice à ce niveau de la compétition. A noter que Jéssica Silva, l'attaquante, retrouvera la formation rhodanienne, où elle n'a jamais réussi à s'imposer (2019-2021).

À quelle heure se joue Benfica - OL ?

L'arbitre de cette affiche, la Polonaise Ewa Augustyn, donnera le coup d'envoi de la partie ce mardi à 21 heures. Ce sera le deuxième quart de finale aller après l'opposition entre l'Ajax d'Amsterdam et Chelsea, qui lancera les hostilités, à 18h45. Le retour aura lieu lui le mercredi 27 mars à 18h45.

Sur quelle chaîne voir Benfica - OL ?

Puisque DAZN a changé sa politique et promis une diffusion gratuite des rencontres de Ligue des champions féminine, ce duel entre l'OL et Benfica sera retransmis en clair sur la plateforme anglaise. Il vous faudra simplement créer un compte si vous n'en possédez pas déjà un. En revanche, vous ne trouverez pas cette partie sur YouTube, puisque la chaîne sportive a préféré sélectionner Ajax - Chelsea et Häcken - PSG cette semaine.